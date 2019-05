Von Olivia Kaiser

Mannheim. Autofahrer in und um Sandhofen brauchen derzeit viel Geduld: Die Autobahn A6 wird saniert und eine neue Brücke über die Bundesstraße B44 gebaut, das Regierungspräsidium erneuert in diesem Bereich die Fahrbahn der Bundesstraße. Zeitgleich finden Bauarbeiten in der Sandhofer Straße entlang des Altrheins statt, sodass es auch dort zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Für den Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten und Gemeinderat Nikolas Löbel ist diese Planung überaus unglücklich. "Dass parallel zur lange angekündigten Baustelle auf der B44 am Autobahnanschluss Sandhofen die Sandhofer Straße und damit eine wichtige Umfahrung der B44 gesperrt ist, hätte man vermeiden müssen", betont er. "Ganz ohne Beeinträchtigung des Verkehrs sind Baustellen in der Regel nicht zu betreiben.

Ein Stau-Chaos wie in diesen Tagen in Sandhofen hätte jedoch nicht sein müssen." Geschicktes Baustellen-Management hätte nach Auffassung Löbels die Maßnahmen so koordinieren müssen, dass die zwei wichtigen Straßen von und nach Sandhofen nicht gleichzeitig gesperrt, beziehungsweise in Teilen nicht befahrbar sind.

Für das Baustellen-Management bei der Mannheimer Stadtverwaltung ist Anja Ehrenpreis zuständig. Allerdings lediglich in der Innenstadt und in Käfertal, wo im Zentrum vier verschiedene Sanierungsprojekte zeitgleich laufen. Die Stelle wurde 2013 geschaffen, als in der City enorm viele Projekte, darunter das Einkaufszentrum Q6/Q7, gestemmt wurden. Dann kam die Plankensanierung und das Kepler-Quartier am Hauptbahnhof hinzu. "Wir haben seit 2013 das Baustellen-Management stetig ausgeweitet", erklärt Anja Ehrenpreis.

Die Baumaßnahmen an Gebäuden, Straßen und Brücken im gesamten Stadtgebiet zu koordinieren, sei derzeit personell nicht zu leisten, fügt ein Stadtsprecher hinzu. "Allerdings stößt Herr Löbel mit der Forderung in eine Diskussion, die gerade diesbezüglich in der Verwaltung geführt wird." Denn die Notwendigkeit habe man durchaus erkannt. Letztendlich liege die Entscheidung beim Gemeinderat, der die Finanzierung für das nötige Personal bewilligen müsse.

Doch mit einem Baustellen-Management für die Mannheimer Gemarkung ist das Problem nicht gelöst, denn auch Baustellen in Hessen oder Rheinland-Pfalz tangieren den Verkehrsfluss in Mannheim. Hinzu kommen unterschiedliche Bauherren wie Bund, Land, das Regierungspräsidium, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (RNV) mit Gleis- oder die MVV Energie mit Leitungsarbeiten.

Ein Beispiel: Auf der A6 wird der Verkehr von Süden Richtung Bürstadt derzeit weiträumig über die Anschlussstelle Sandhofen/B44 geleitet, weil in Hessen die B47 zwischen Lorsch und Bürstadt gesperrt ist - aufgrund von Bauarbeiten.

Das ist Nikolas Löbel bewusst: "Auch innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar wird nebeneinander statt miteinander geplant." In einem Schreiben an den Mannheimer Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) fordert er diesen deshalb auf, zu den kommenden Haushaltsberatungen für den Mannheimer Doppelhaushalt 2020/21 ein mit der Metropolregion Rhein-Neckar abgestimmtes Konzept für ein Baustellenmanagement vorzulegen.

Für die Genehmigung von Baumaßnahmen ist in Mannheim das Dezernat für Sicherheit und Ordnung zuständig. Die Dezernatssprecherin erklärt: "Aufgrund der Schäden an der B44 konnte die Verkehrssicherheit nicht mehr länger gewährleistet werden. Die Grundsanierung ist jedoch eng an die Baustelle auf der A6 gekoppelt, sodass nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung stand. Aufgrund der Auswirkungen zu Beginn der Maßnahme wurde bereits nachjustiert: Ein Ampelschalter inklusive Fahrbeziehung ist aus der Baustelle entnommen worden. Dies führte dazu, dass der Verkehr nun etwas besser abfließt."

Für die schnelle Problemlösung rund um die Baustelle auf der B44 an der Anschlussstelle Sandhofen hat Nikolas Löbel jetzt den neuen Mannheimer Polizeipräsidenten Andreas Stenger um Unterstützung ersucht: Auf Anregung des Sandhofener Bezirksbeirats Wilken Mampel bat Löbel die Polizei darum, in den Hauptverkehrszeiten den Verkehr zu regeln, um einen zügigeren Verkehrsfluss zu erreichen und die Sicherheit angesichts der Unübersichtlichkeit zu erhöhen.