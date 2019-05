Mannheim. (pol/mare) Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ist eine Dachgeschosswohnung in der Waldstraße komplett ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet ein im Schlafzimmer befindlicher Nachttisch in Brand. Die Mieter, die in der Wohnung waren, als das Feuer ausbrach, versuchten noch, den Brand selbst zu löschen, was jedoch misslang. Die Berufsfeuerwehr Mannheim rückte mit einem Löschzug an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Er war bald gelöscht.

Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden in der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen