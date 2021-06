Von Marco Partner

Mannheim. Über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen darf auch mal geschmunzelt werden. "Hände hoch, oder ich nehme den Mundschutz ab", sagt ein Bankräuber bei einem Überfall. Auf einem anderen Bild ein Diät-Koch, der neue Lockdown-Light-Gerichte kreiert. Der künftige Personalausweis? Mit Maske! Je skurriler die Realität, desto schlagfertiger spiegelt sie sich in den Karikaturen von Thorsten Gorth wider. Seit der Pandemie greift der 42-Jährige verstärkt zum Bleistift. Zeichnet große Augen, Gesichter, Gesten – und garniert das Ganze mit humorvollen Sprechblasen.

Der in Käfertal lebende Familienvater ist Comic-Zeichner. Zwar nicht beruflich, aber aus Leidenschaft. "Alles in einem Bild zu erzählen. Überspitzt, aber doch auf den Punkt, das ist für mich das Reizvolle", sagt der gebürtige Lampertheimer, der 2010 nach Mannheim zog. Oftmals geht es gar nicht anders. Dann drängt sich im Kopf des ABB-Mitarbeiters ein Bild auf. Wie ein innerer Film zieht der Bildwitz an ihm vorüber. Schnell wird der blitzartige Einfall als Skizze oder auf dem Handy festgehalten. In der Bahn, am Esstisch, im Bett. Egal wo. "Es kann schon mal sein, dass ich nachts mit einem Grinsen aufwache", sagt er.

Thorsten Gorth zeichnet in seiner Freizeit gern Comics mit aktuellen Bezügen. Für ihn ist es wichtig, auch in schwierigen Zeiten den Humor nicht zu verlieren. Foto: Partner

Meist sprudeln die Ideen, wenn er sich mit Kumpels auf ein Bier trifft. "Dann blödelt man rum, die Sprüche haben die meisten am nächsten Tag vergessen", weiß Gorth. Er aber hält die besten Kalauer fest, sammelt sie wie andere Bierdeckel. Und mancher Gag lebt später als Cartoon weiter. Seit der Corona-Pandemie sind die Treffen mit den Freunden seltener. Die Ideen gehen Thorsten Gorth aber nicht aus. Im Gegenteil. Die Comics dienen ihm auch zur Verarbeitung der Ausnahmesituation. "Es ist wichtig, dabei den Humor nicht zu verlieren", betont er. Homeoffice, Lockdown und Co. bieten schließlich viele Steilvorlagen. Der 42-Jährige malt Friseurgäste, die sich beim Warten unfreiwillig in Langhaar-Hippies verwandeln. Von der Idee bis zum Papier scheint der Witz nicht zu verblassen. "Es ist etwas Erfüllendes. Ich muss immer innerlich mitlachen, während das Bild entsteht", betont er.

Sein großes Vorbild ist Uli Stein. Der im vergangenen Jahr verstorbene Cartoonist projizierte den Alltagswahnsinn der Menschen gerne auf Mäuse, Pinguine und anderen Tiere. "Ich liebe seinen schwarzen Humor. Er konnte mit seinen Bildern etwas ausdrücken, was im wahren Leben nicht möglich ist." Denn das ist das Besondere an den satirischen Zeichnungen: Zum einen drücken sie ein aktuelles Gefühl, eine Momentaufnahme aus. Zum anderen sind sie zeitlos.

Kindergeburtstag mit Maskenpflicht. Comic: Gorth

Schon in der Schule zählte Kunst zu Gorths Lieblingsfächern. Als Sohn von zwei Elektrotechnikern wurde er aber auch mit diesen Fragen konfrontiert: Was willst du mal werden? Kann man von Kunst leben? Er wählte beruflich den Mittelweg. Gorth wurde Technischer Zeichner und merkte, dass man auch davon nur schwer finanziell (über-)leben beziehungsweise eine Familie ernähren kann. Also sattelte er um und wurde Technischer Betriebswirt. Den Bleistift hat er dennoch nie zur Seite gelegt.

Thorsten Gorth kreiert nicht nur Comics, sondern auch Acryl-Gemälde. Je nach Gefühlslage greift er am Abend zu Pinsel oder Stift und hat immer eine Idee in der Schublade. Das ist wörtlich gemeint. In seinem Wohnzimmer holt er alte Skizzen, fertige und noch nicht vollständige Bilder und Gemälde aus den Schubfächern hervor. Fein sortiert: oben die Comics, unten die Acrylwerke. Die Erfahrungen als Technischer Zeichner wirken sich heute noch auf seine Kunstwerke aus. "Ich habe dadurch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, ich zeichne akkurater", sagt er. Das Exakte und Gründliche mache sich auch an seinem Arbeitsplatz bemerkbar. "Meine Frau wundert sich immer. Sie sagt, bei einem Künstler sieht doch immer alles wild und wüst aus." Bei Gorth aber ist alles an seinem Platz. Auf den Bildern und abseits davon.

"Wir müssen jetzt ganz neue Wege gehen", sagt ein Zahnarzt in einem Cartoon und nähert sich dem Mundschutz tragenden Patienten, der die Backen zusammenkneift, anstatt die Zähne zusammenzubeißen. Die Bilder zeigen: Lachen ist gesund. Gerade in schwierigen Zeiten.