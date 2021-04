Mannheim. (alb) Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat erneut Claudius Kranz zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Der Rechtsanwalt führt seit 2017 die Christdemokraten an, seine neue Amtszeit geht bis Sommer 2024. Ihm zur Seite stehen die kommissarische Kreisverbandschefin Katharina Funck als stellvertretende Vorsitzende sowie Martina Herrdegen als Schatzmeisterin. Funck folgt auf Nikolas Löbel, der nach der Maskenaffäre von allen Ämtern zurück- und aus der Partei ausgetreten war.

Kranz legt nach eigenen Angaben seine Schwerpunkte auf die stabile Entwicklung Mannheims als Wirtschafts- und Handelsstandort sowie als familienfreundlicher Standort. "Ich freue mich, nun in einem Team mit Katharina Funck und Martina Herrdegen diese Themen weiter voranbringen zu können, da beide Mitstreiterinnen, wie auch ich, Eltern sind, und wissen, wo in Mannheim noch dringender Handlungsbedarf auch nach der Corona-Pandemie herrscht", sagte er laut einer Mitteilung.

Konkret nannte Kranz die Betreuungsangebote von unter Dreijährigen bis zum Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und die Digitalisierung der weiterführenden Schulen. Der Jurist galt lange Zeit als Vertrauter von Nikolas Löbel und verteidigte ihn sogar bei zwei Prozessen. Dabei ging es um die Klage eines ehemaligen Mieters, dem der Ex-Bundestagsabgeordnete vor der Sanierung seines Mehrparteienhauses in der Neckarstadt gekündigt hatte. In diesem Zusammenhang war Löbel auch wegen hoher Mieten in dem Objekt kritisiert worden. Kranz sagte der RNZ, er wolle nicht in einen Zusammenhang mit Mietpreisen von 14 Euro pro Quadratmeter in einer Studenten-WG gerückt werden – und legte das Mandat nieder.