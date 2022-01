Mannheim. (oka) Der Ruf "Friede, Freiheit, Selbstbestimmung" hat den Slogan "Friede, Freiheit, keine Diktatur" ersetzt: Circa 900 Menschen sind am Montag in der Innenstadt gegen die Coronapolitik der Bundesregierung und die Einführung einer Impfpflicht auf die Straße gegangen. Am Marktplatz hatte sich der angemeldete Demonstrationszug am Abend in Bewegung gesetzt. Von dort ging es zum Rathaus und dann durch die Planken zum Wasserturm. Es erklangen Pfiffe und Trommelschläge, einige Teilnehmende hatten tragbare Musikanlagen dabei. Vereinzelt wurden Deutschland-Fahnen geschwenkt. Durch die Quadrate zogen die Demonstranten in den Ehrenhof, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.

Der Protestzug sei friedlich verlaufen, die Teilnehmer hätten sich an Abstandsregeln und die Maskenpflicht gehalten, so Polizeisprecher Patrick Knapp. "Lediglich vier Personen weigerten sich, eine Maske zu tragen und bekamen Platzverweise." Laut Knapp waren zuvor auch vereinzelt "Spaziergänger" unterwegs gewesen. Der Straßenbahnverkehr war während der Demo unterbrochen.