Mannheim (alb) Der Kreisvorstand der Mannheimer CDU hat in seiner Sitzung am 24. Januar beschlossen, die Mitgliedschaft von Heinrich Braun zu beenden. Das geht aus einem Brief an den Steuerberater hervor, welcher der RNZ vorliegt. Bei einer Überprüfung der zentralen Mitgliederbank habe man festgestellt, dass Braun seit 2014 mit seinen Beitragszahlungen im Rückstand sei, heißt es darin. In zwei Schreiben im Oktober und November vergangenen Jahres sei er daran erinnert und vergeblich zur Zahlung aufgefordert worden.

Wie Kreisvorsitzender Christian Hötting der RNZ sagte, schrieben die Statuten in diesem Fall den Ausschluss vor. Man hätte vermutlich drei Mitgliedsbeiträge – das sind mindestens 72 Euro im Jahr – verlangt, der Rest sei vermutlich verjährt gewesen. Braun gilt seit 2015 als "Oberkritiker" der Parteispitze. Damals hatte er öffentlich die fehlende Transparenz bei den Finanzen und einen umfassenden Einblick in die Rechenschaftsberichte verlangt. Der damalige Kreisvorsitzende Nikolas Löbel entband Braun daraufhin seines Amtes als Schatzmeister des Ortsverbands in der Oststadt, musste später aber einräumen, dass die Mannheimer CDU Schulden von 95.000 Euro drückten. Auch mit Löbels Nachfolgern sprang der Finanzfachmann nicht gerade zimperlich um.

In einer Stellungnahme an die RNZ wies Braun die Beitragsrückstände als "unwahre Behauptung" zurück. Auf keinen Fall stimme es, dass Hötting dies durch einen Blick in die Mitgliederbank festgestellt haben wolle. Braun ging seinerseits in die Offensive und erhob schwere Vorwürfe gegen den Kreisvorstand. Dieser verantworte ein Chaos in den Finanzen. Nicht der Schatzmeister habe die Buchhaltung übernommen, sondern ein "schwarz beschäftigter Steuerberater ohne Zulassung". Braun will nun prüfen, ob er den Parteiausschluss anficht und Strafanzeige gegen Hötting wegen möglicher Untreue stellt.

Dabei geht es vor allem um eine 5000-Euro-Spende an den CDU-Ortsverband Käfertal im Jahr 2019. Dessen Schatzmeister war seinerzeit Hötting. Die Spende sollte ursprünglich von einem Unternehmer stammen. Auf dem Beleg stand dann aber ein anderer Name. Braun vermutet eine verdeckte Parteispende. Laut Hötting war es so, dass ein Geschäftspartner dem Unternehmer die Spende "abgenommen" habe, weil dieser ja bereits viele andere Organisationen und Vereine fördere. Von dem "wahren" Spender liege ihm eine persönliche Erklärung vor, dass er die CDU "freiwillig und eigenmächtig" unterstützen wollte.

"Mit aller Entschiedenheit" wehrte sich Hötting gegen die Vorwürfe der Untreue und dass die Partei einen "Steuerberater" illegal beschäftigt habe. Man habe auch nicht danach gefahndet, etwas gegen Braun in der Hand zu haben. Neben ihm seien drei weitere Mitglieder ausgeschlossen worden, die ihre Beiträge schuldig blieben. Dass die stichprobenartige Untersuchung erst vor wenigen Monaten stattfand und dann die säumigen Zahler bemerkt wurden, "das ist in der Tat nicht gut", so Hötting, der seit Ende Oktober 2021 im Amt ist.