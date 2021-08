Von Manfred Ofer

Mannheim. Einen melodienreichen Abend mit Pop, Soul und Balladen bekamen die Besucher des Seebühnenzaubers im Luisenpark serviert. Die Sängerin Cassandra Steen, die in ihrer Laufbahn mit Größen wie Moses Pelham, Adel Tawil und Freundeskreis zusammengearbeitet hat, wurde bei ihrem fast zweistündigen Auftritt vom Publikum begeistert gefeiert. Zahlreiche Hits aus den nationalen und internationalen Charts hatten sie und ihre Band mitgebracht.

"Es ist so schön, wieder in Mannheim zu sein", begrüßte Cassandra Steen ihr Publikum, das an diesem lauen Sommerabend mit dem gebotenen Abstand vor der schwimmenden Seebühne saß. Ihrer "zweiten Heimat", wie sie selbst sagt, sollte sie im Lauf des Konzerts noch viele warmherzige Worte widmen. Und einem für sie ganz besonderen Menschen, dem sie so viel zu verdanken habe: Xavier Naidoo, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verbindet, hat auch den Song für sie geschrieben, mit dem sie das Konzert eröffnete: "Ich lasse jetzt los".

Cassandra Steen machte wiederholt deutlich, dass sie es für sehr wichtig halte, den zuletzt stark in die Kritik geratenen Künstler nicht aufzugeben. "Für mich gehört er zur Familie und die hält einem immer eine Tür offen", betonte Steen, die schon mit 14 Jahren begann, ihre Stimme professionell zu schulen. Sie absolvierte eine klassische Musikausbildung und interessierte sich bereits als Teenager nicht nur für das, was gerade "in" war. Neben sanften Tönen kann sie auch kraftvolle Arien und treibende Rap-Songs singen. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass sie bei den angesagten Künstlern gefragt ist.

Vielen, die ihr Konzert erlebt haben, ist sie noch als Leadsängerin von der Gruppe Glashaus bekannt. Mit der Band, die unter dem Label 3P von Moses Pelham drei Studioalben veröffentlicht hat, landete sie mehrere Hits. "Das erste Mal" ist einer davon, der seinen zeitlosen Charakter neben der eingängigen Melodie seiner positiven Botschaft zu verdanken hat. Gerade in dieser schweren Zeit, da die Pandemie nach wie vor den Alltag der Menschen begleitet, kam so ein motivierender Refrain beim Publikum gut an, das immer wieder mal auch mitsang.

Den Song "Gewinnen" hat Cassandra Steen den kleinen Erdenbürgern gewidmet. "Ich glaube an die Kinderseele", moderierte sie die schöne Ballade an. Und als sie das Stück "If I Ain’t Got You" von Alicia Keys interpretierte, flog ein Vogel über die Seebühne hinweg. Das war einer von diesen magischen Momenten, die man nicht planen kann. Dass die Sängerin, die stets ein Lächeln auf den Lippen hat, auch ganz gut rockig kann, bewies sie mit dem Song "Ohne dich", womit die Band Selig einst so wunderschön den Schmerz besungen hat, den ein gebrochenes Herz verursacht, aber eben auch die Kraft, die es braucht, um da wieder heraus zu finden.

Darum geht es auch in dem Song von Lady Gaga "I’ll Never Love Again". Erst im März hat Cassandra Steen mit ihrer Version des Stücks in der TV-Show "The Masked Singer" den zweiten Platz belegt. Dass sie den Wechsel von der Kopf- zur Bruststimme perfekt beherrscht, stellte sie in Mannheim einmal mehr unter Beweis. Und mit "Everything Is Every-thing", einer Hommage an die US-Sängerin Lauryn Hill, betonte sie ihre Liebe zum Rap.

Zum Ende hin erklärte sie erneut ihre Freude, zurück in Mannheim zu sein, indem sie den Refrain von Tim Bendzkos Hit "Unter die Haut" spontan umdichtete und den Namen der Stadt einfließen ließ. Eine von mehreren Zugaben, von denen das Publikum nicht genug bekam. Also bekam es noch eine serviert: "Stadt". Auch das hat gepasst.