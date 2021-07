Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ein Cancer Center ist eine Einrichtung, die zu 99, idealerweise 100 Prozent von Kooperation lebt", sagt Wolf-Karsten Hofmann. Der Direktor der III. Medizinischen Klinik an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) ist zugleich Vorstandsvorsitzender des neuen Mannheim Cancer Center (MCC). Keine eigene Fachklinik, kein fester Ort, sondern eine Dachorganisation, die alle medizinischen, wissenschaftlichen, therapeutischen, aber auch soziale und ethische Aspekte zusammenführt. Das Ziel: für jeden Tumorpatienten die optimale Diagnostik, Behandlung und Nachsorge sowie die palliative Versorgung sicherstellen. Hofmann nennt es die "Kooperation der Spezialisten".

Zwar wurden Krebspatienten auch schon vorher interdisziplinär behandelt und ihre Fälle von Ärzten verschiedener Fachdisziplinen besprochen. Doch künftig sollen diese Gespräche, die sogenannten Tumorboards, deutlich weitergefasst werden. Im neuen molekularen Tumorboard arbeiten die Experten aus den klinisch-onkologischen Bereichen mit Pathologen, Humangenetikern, Labormedizinern, Wissenschaftlern und Informatikern zusammen.

"Auch niedergelassene Ärzte, die den Patienten vor Ort betreuen, sollen sich zuschalten können", erläutert Sonja Loges. Die Forschungsdirektorin und stellvertretende MCC-Vorstandsvorsitzende spricht von "personalisierter Onkologie" mit dem Ziel, die passgenaue Therapie zu identifizieren. Dazu wird ein genetischer Fingerabdruck des Tumors erstellt. "Diesen versuchen wir zu verfeinern und bis auf die letzte Tumorzelle herunterzubrechen", sagt Loges. Zugleich werde am MCC an Neuentwicklungen von Medikamenten und Therapieansätzen geforscht, die sich gezielt gegen genetische Veränderungen in Tumorzellen richten.

"Wir wollen Dinge aus der Forschung möglichst früh an die Patienten bringen", betont Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Forschungsergebnisse will man mit anderen Kliniken und Praxen, mit Instituten wie dem Deutschen Krebsforschungszentrum sowie anderen nationalen und internationalen Krebszentren teilen. Goerdt spricht von einer "Vernetzung gegen den Krebs", die sich im MCC auf wissenschaftlicher, diagnostischer und therapeutischer Ebene darstellt.

Die Patienten will man verstärkt für die Teilnahme an einem breiten Spektrum klinischer Studien gewinnen. Zwar sollen sie nichts spüren vom hohen organisatorischen Aufwand des MCC, müssen aber in die neue Struktur eingebunden werden, weil sie mit dazu beitragen, die onkologische Forschung weiter voranzubringen.

"Das MCC ist also keine Fachabteilung, die direkt an der Patientenversorgung beteiligt ist, sondern eine neue Struktur und konsequente Weiterentwicklung des seit vielen Jahren an der UMM arbeitenden Interdisziplinären Tumorzentrums", fasst es der Ärztliche Direktor und Geschäftsführer, Hans-Jürgen Hennes, zusammen.

Klingt auf den ersten Blick abstrakt, ist es aber dann doch nicht, da das MCC organisatorisch an die Interdisziplinäre Tumorambulanz Mannheim (ITM) im Haus 4 angedockt ist. Das ITM wiederum ist Eingangsportal für alle Tumorpatienten. Dort werden nach einem eingehenden Gespräch sämtliche notwendigen Diagnoseschritte koordiniert. Anschließend besprechen Ärzte, behandelnde Fachkliniken und weitere Experten jeden einzelnen Fall wie beschrieben in einem Tumorboard und leiten die individuelle Therapieempfehlung ab.

Zur eigentlichen Therapie vermittelt das MCC die Patienten an die zuständigen UMM-Fachkliniken, bleibt aber stets über den aktuellen Behandlungsstand informiert. Tagesstationäre Behandlungen wie Chemo- und Antikörpertherapien oder die Gabe von Blutprodukten und bestimmen Medikamenten finden ambulant im Tagestherapiezentrum in Haus 9 statt. Auch nach der Akutbehandlung soll das MCC ein wichtiger Anlaufpunkt bleiben, beispielsweise für die Nachsorge der Tumorerkrankung.

