Mannheim. (oka) Die Kurt-Schumacher-Brücke ist nicht nur für den Autoverkehr eine elementare Verbindung von Mannheim nach Ludwigshafen, auch viele Radfahrer nutzen sie. An Werktagen sind es durchschnittlich 1680, im Jahreszeitraum wurden an der Dauerzählstelle insgesamt rund 468.000 Radfahrer registriert. Allerdings sind die vielen Wege, teilweise geht es durch Unterführungen, auf der Mannheimer Seite recht unübersichtlich. Das soll sich jetzt ändern: Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefällt.

Farbige, strahlende Bodenmarkierungen und die Instandsetzung der Bodenbeschichtung sollen die Radroute sichtbarer, schneller und komfortabler befahrbar machen. Im Bereich der Mühlauhafenbrücke soll der abgesenkte Weg durch eine bewegte, nutzergesteuerte Beleuchtung erhellt werden und so den Radfahrer über ein bewegtes Lichtband sichtbar machen. "Die Kurt-Schumacher-Brücke stellt innerhalb des Radverkehrsnetzes eine bedeutende Verbindung für den überörtlichen Radverkehr dar", erklärte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer. "Mit den geplanten Maßnahmen wird die ein Kilometer lange Fahrt über die Brücke ein Erlebnis. Wenn mehr Pendler und Freizeitradler die Strecke nutzen, entlastet das den Verkehr auf der Brücke."

Die Kurt-Schumacher-Brücke besteht seit 1972 und setzte sich aus mehreren Teilbrücken zusammen. Für viele Menschen ist sie die direkte Route, um an den Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu kommen. Sie verbindet aber nicht nur die beiden Städte, sondern auch das Hinterland zu beiden Seiten des Rheins. Die Querung ist für Fußgänger und Radfahrer jedoch mitunter schwierig, denn die Orientierung fällt vielen Menschen trotz Beschilderung schwer: Wo geht es in die Innenstadt? Wo in den Jungbusch, wo zu den Haltestellen der Linien 2 und 6? Vor allem Frauen empfinden die Unterführungen als subjektive Angsträume – nicht erst seit dem tragischen Mord an Gabriele Z.

Die zentrale Konzeptidee sieht eine Beschichtung der gesamten Wegstrecke in einer strahlenden Farbe vor. Die Ein- und Ausgänge der Radquerung sind mit farbigen, runden Punkten auf dem Boden gekennzeichnet und werden durch leuchtende Schilder mit dem Hinweis MA-LU ergänzt. Mit der Aufwertung sollen Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität verbessert und der Fahrradverkehr in der Region maßgeblich gefördert werden. Da der Grundsatzbeschluss gefasst ist, kann nun mit den Planungen begonnen werden. Weil für die Unterhaltung der Brücke die Städte Ludwigshafen und Mannheim verantwortlich sind, gab es bereits erste Gespräche zur Projektbeteiligung mit der Ludwigshafener Verwaltung.