Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wenn Bäume gefällt werden, dann reagieren Bürger sensibel. So haben gleich zwei Aktionen in den vergangenen Tagen für Aufruhr gesorgt: Als am 14. Februar auf dem 1,9 Hektar großen Gelände der früheren Spiegelfabrik Baumfällarbeiten in erheblichem Umfang durchgeführt werden, schrillen bei Anwohnern auf dem Luzenberg und in Waldhof-West die Alarmglocken.

Sie sehen ihre Befürchtungen bestätigt, dass das gerodete Areal als Naturraum, potenzielles Naherholungsgebiet und Kaltluftschneise für die Stadtteile unwiederbringlich verloren geht. Als fünf Tage später auf einer benachbarten Fläche, die sich im Besitz der Firma St. Gobain befindet, ebenfalls Arbeiter gesichtet werden, wenden sich besorgte Bürger erneut an die Stadtverwaltung.

"Wir haben in beiden Fällen sofort reagiert", teilt Stadtsprecher Kevin Ittemann auf RNZ-Anfrage mit. Im ersten Fall sei dem Eigentümer bis zur Klärung des Sachverhalts das Fällen weiterer Bäume untersagt worden. Da es sich bei der Fläche um Wald handle, greife die städtische Baumschutzsatzung allerdings nicht. Zuständig sei die höhere Forstbehörde im Regierungspräsidium Freiburg. Im zweiten Fall habe es sich lediglich um Mulcharbeiten gehandelt, die bis zum 29. Februar zulässig seien.

Auf RNZ-Nachfrage teilte das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstag mit, dass die untere Forstbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis die betroffene Fläche zwischenzeitlich begutachtet und festgestellt hat, dass der Eigentümer 0,9 Hektar gerodet hat. Da Kahlhiebe erst ab einem Hektar genehmigungspflichtig sind, seien die Baumfällungen grundsätzlich zulässig. Artenschutzrechtliche Bestimmungen müssen dabei jedoch beachtet werden. Anderweitig nutzen darf er das Gelände nicht. "Die Fläche ist Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes, was sie rein rechtlich auch nach dem Kahlschlag bleibt", heißt es.

Sollte der Eigentümer die Absicht verfolgen, die Fläche künftig anderweitig zu nutzen, bedürfe es dafür eines forstrechtlichen Genehmigungsverfahrens, für das das Regierungspräsidium Freiburg zuständig ist. Die Behörde weist zudem darauf hin, dass Waldbesitzer verpflichtet sind, ihren Wald nach anerkannten forstlichen Grundsätzen zu bewirtschaften. Hierzu zähle die Wiederbewaldung von kahl geschlagenen Flächen durch Pflanzung oder Übernahme von natürlich nachwachsender Vegetation innerhalb einer Frist von drei Jahren.

Ob die artenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden, darüber will sich die Bürgerinitiative (BI) Waldhof-West nun genau informieren. Wie ihr Sprecher Jürgen Kurtz mitteilt, hat man sich mit dem im Juli auf dem Luzenberg gegründeten Spiegelverein für Freitag, 28. Februar, mit BUND und Nabu verabredet und will auch das Umweltforum Mannheim mit einbinden. "Vor allem aber wollen wir die Diskussion mit Politik und Verwaltung zur Stadtteilentwicklung wieder anstoßen", sagt Kurtz.

Vor dem Hintergrund, dass St. Gobain beabsichtige, weitere Flächen zu verkaufen, formuliert die BI ihre Erwartungen sehr deutlich: "Trotz Franklin, Bundesgartenschau und anderer wichtiger Projekte in unserer Stadt, kann die aktive Einmischung der Stadt Mannheim in die Pläne von St. Gobain nicht weiter aufgeschoben werden, wenn man das, was nun auf dem Luzenberg passiert ist, in den übrig gebliebenen Arealen nicht noch einmal erleben will."