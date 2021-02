Ein Opel Zafira ging in der Mannheimer-Oststadt am Samstag in Flammen auf. Foto: PR Video

Mannheim. (pol/make) Weil ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte, ist es am Samstag gegen 15:40 Uhr in der Fahrlachstraße in Höhe Fleischversorgungszentrum zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Laut Polizeiangaben wandte sich der Fahrer eines Opel Zafira Hilfe suchend an eine in der Nähe befindliche Polizeistreife, nachdem er fluchtartig sein Fahrzeug verlassen hatte.

Ihm waren starker Qualm und schließlich Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeuges entgegengeschlagen. Die Polizeibeamten hatten die Situation bereits erkannt und unverzüglich die Feuerwehr verständigt. Die Mannheimer Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das inzwischen lichterloh brennende Fahrzeug.

Eine Transport-Firma schleppte das Brandfahrzeug anschließend ab und reinigte zuvor noch Fahrbahn sowie Gehweg. Der Verkehr kam in diesem Zeitraum zum Erliegen, weil die Fahrbahnen in beiden Richtungen vollständig gesperrt werden mussten. Über die Ursache des im Motorraum entstandenen Feuers liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.