Mannheim. (pri/pol/mare) Am Montagvormittag kam es in Mannheim zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In der Xaver-Fuhr-Straße im Gleisbereich war ein Lastwagen einer Baufirma in Brand geraten, der Gasflaschen geladen hatte, wie die Polizei mitteilt.

Das Feuer war schnell gelöscht. Wie sich jedoch herausstelle, hatte der Lkw vier Gasflaschen geladen: jeweils zwei Flaschen Acethylen und Sauerstoff. Es bestand Explosionsgefahr. Da aufgrund der großen Hitzeentwicklung eine Einwirkung auf die Gasflaschen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie von der Berufsfeuerwehr Mannheim mit einem Wasserwerfer gekühlt.

Bis zur gefahrlosen Bergung wurde ein Sicherheitsradius von 200 Metern eingerichtet. In diesen Radius fallen Teile der Autobahnen A6, A656 (Vollsperrung) und die B38a.

Gegen 13 Uhr war der Lastwagen gekühlt, der Sicherheitsradius wurde aufgehoben. Der Verkehr auf den betroffenen Autobahnen und der B38a rollte ebenfalls wieder. Die Xaver-Fuhr-Straße bleibt jedoch noch bis auf Weiteres gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim wird die Bergung der Gasflaschen übernehmen. Die Dauer der Bergung ist noch nicht absehbar.

Update: Montag, 14. März 2022, 13.14 Uhr