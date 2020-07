Mannheim. (pol/rl) Mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel gerieten am Dienstag in Brand. Laut Polizei wurden die Brände kurz vor 15 Uhr gemeldet. Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr sind in den Kleingärten im Bereich Weidenweg und Einsteinstraße im Einsatz. Die Zufahrt zur Kleingartenanlage ist derzeit gesperrt.

Die Löscharbeiten dauern noch an.

Stand: Dienstag, 7. Juli 2020, 15.30 Uhr