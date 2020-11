Von Marco Partner

Mannheim. Er war Resident-DJ in der Frankfurter Kultdisco "Dorian Gray", arbeitete als Model in Mailand und stand unter anderem mit Karl Dall vor der Kamera. Bijan Blum hat in seinem Leben viel erlebt: rauschende Partys, endlose Nächte, legendäre Clubs. Zwischenzeitlich wurde er auch mal für tot gehalten. Heute lebt der 66-Jährige in Mannheim und genießt als einer der ersten DJs seine Rente. Doch noch immer juckt es den Discjockey im Ruhestand in den Fingern.

Beim "Who-is-Who" der deutschen DJ-Szene taucht sein Name kaum auf. Dabei war Bijan Blum ein Vorreiter, der bereits in den 1970er-Jahren hinter den drehenden Plattentellern stand. Aufgewachsen ist er in Köln, dort legte er bereits als 15-Jähriger in der Studentendisco "Das Ding" auf. Der junge Teenie mit den begabten Mix-Händen machte sich in der aufblühenden Kölner und Düsseldorfer Clubszene schnell einen Namen. Irgendwann traf er Gerd Schüler. Der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer ist mit seinem Geschäftspartner Michael Presinger und Tom Esselborn auch heute noch der Inhaber der Mannheimer Disco "Tiffany". Man suchte einen Light-Jockey – und fand Blum. Doch statt nach Mannheim ging es erst mal nach Frankfurt.

In der Mainmetropole setzte eine dem New Yorker "Studio 54" nachempfundene Großraumdisco am Flughafen neue Maßstäbe: Das "Dorian Gray" mit sagenhaftem Soundsystem, Nebelmaschinen und psychedelischen Lichteffekten. Alles neu und einzigartig zu der Zeit. Bijan Blum war es vergönnt, am 28. November 1978 bei der Eröffnung als erster die Nadel auf den Plattenteller zu setzen. Der charismatische DJ mit der schwarzen Haarpracht wurde fester Resident des "Gray". Bei den schrillen Nächten mit bunten Szene-Vögeln, bildhübschen Tänzerinnen und zahlreichen Promis wie Franz Beckenbauer, Nastassja Kinski, Roger Moore oder Josef Neckermann gab er am Pult den Takt vor. Manchmal arbeitete der damals 24-Jährige sieben Nächte die Woche. Von 20 bis um 8 Uhr griff er in die Plattenkiste. "Danach kann man nicht einfach ins Bett gehen und abschalten", betont er. Acht Jahre vergingen wie im Traum, aber ohne richtigen Schlaf.

Bijan Blum ließ die Massen zu seinen Rhythmen tanzen und machte die Nächte durch. Heute lässt er es ruhiger angehen. Foto: zg/mpt ​

Blum merkte, wie er ausbrannte. 1986 gönnte er sich eine Pause vom DJ-Dasein. Der Zufall spielte ihm in die Karten. Am Strand in Ibiza lernte er einen Videoproduzenten kennen. Ein Türöffner: Blum arbeitete als Model in Mailand und Paris, spielte als Laiendarsteller an der Seite von Uschi Glas oder Karl Dall und wirkte in einem britischen Krimi mit. "Ich habe mitgenommen, was geht", erzählt er. "Für mich war es einfach nur Spaß. Heute muss ich sagen: Ich hätte einen Manager gebraucht, der Strukturen schafft. Erst das eine, dann das andere."

Aber dann hätte Blum vielleicht auch viel verpasst. 1989 heuerte er im ikonischen Nachtclub "Le Palace" in Paris an, erlebte spektakuläre Laser-Shows und die aufstrebende House-Music. In Deutschland machte sich gerade der ehemalige "Dorian Gray"-Kollege und zehn Jahre jüngere Sven Väth als Techno-Papst einen Namen. Die Love-Parade sorgte für Ekstase, ganz Deutschland war in den Neunzigern im Rave-Fieber. Blum war für viele Wegbereiter und Weichensteller, für den großen DJ-Erfolg aber vielleicht einfach etwas zu früh geboren, glaubt er heute. Was er am Mixen liebt? Wenn es von einer Platte ohne Umschweife aufs andere Vinyl geht: "Schlagartig, aber harmonisch. Ein harter Cut."

Das jahrzehntelange Clubleben ist dem 66-Jährigen nicht anzusehen. Bijan Blum sitzt in einem gutbürgerlichen Restaurant. Mit hellgrüner Steppjacke, rostfarbenem Sweater und seinem schneeweißen Spitzmischling "Rusty" an der Seite. Die schwarze Haarpracht von einst ist einer Glatze gewichen. "Der Lack ist ab, aber das Maschinchen läuft noch", sagt er mit spitzbübischem Grinsen. Seit 1993 lebt er in der Quadratestadt. Dort hat er gelernt, dass das Leben nicht immer im Viervierteltakt mit 120 Beats pro Minute gefeiert werden muss. Mittlerweile arbeitet er für eine Hausverwaltung und lebt von der Rente. "Ja, das geht wirklich", sagt er augenzwinkernd.

Und er verrät, dass er zwischendurch für tot gehalten wurde, weil er sich in so manchen Szene-Clubs schon länger nicht hat blicken lassen. Als er sich 2011 bei Facebook anmeldet, stellen Party-Freunde von einst erstaunt fest, dass es ihn noch gibt. Das ganze Auf und Ab der Club- und Discowelt hat er hautnah miterlebt, am eigenen Leib gespürt. "Die 80er- und 90er-Jahre waren eine unglaubliche Zeit, ein Lebensgefühl. Ich glaube nicht, dass so etwas noch mal kommt", sagt er.