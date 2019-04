Mannheim. (pol/van) Zu einem bewaffneten Raubüberfall auf das "Hotel Am Exerzierplatz" ist es am Dienstag gegen 23 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet.

Nach Angaben der Beamten betraten drei Unbekannte den Gastraum des Hotels. Während zwei der Täter an der Eingangstür stehen blieben, ging der dritte Mann an den Tresen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er zwei Angestellte und forderte Bargeld, das ihm daraufhin übergeben wurde. Mit der Beute in Höhe von einigen Hundert Euro flüchteten die drei Männer in unbekannter Richtung.

Einer der Täter soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er hat vermutlich eine dunkle Hautfarbe, trug ein dunkles Tuch über den Mund, eine schwarzgraue Jeans und war insgesamt dunkel gekleidet. Der Mann hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und war mit einer Pistole bewaffnet.

Der zweite Täter trug eine blaue Jacke und eine Kappe. Über den dritten Täter ist keine Beschreibung bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit sieben Funkwagenbesatzungen verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.