Mannheim. (pol/mün) Einer 23-Jährigen wurde am Dienstag in der Straßenbahn an der Haltestelle Mannheim-Hauptbahnhof von einem Mann erst an den Po gefasst. Dann soll er versucht haben, der Frau zwischen die Beine zu langen, berichtet die Polizei. Nachdem sich die junge Frau gewehrt und die Polizei verständigt hatte, floh der unbekannte Mann aus der Bahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Etwas mehr als eine Stunde später, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Fall in einer Straßenbahn am Paradeplatz. Ein 28 Jahre alter Verdächtiger, auf den die Täterbeschreibung zur Tat am Hauptbahnhof exakt zutraf, wurde dort von einer Streife festgenommen.

Die junge Frau, die er in der Tram-Linie 4a unsittlich begrapscht haben, fuhr weiter. Sie und weitere Zeugen sollen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/1744444 in Verbindung setzen.

Bei dem 28-Jährigen, der mit etwas über 1,4 Promille alkoholisiert war, wurde einer Blutprobe entnommen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Dezernats Sexualdelikte der Mannheimer Kriminalpolizei dauern an.