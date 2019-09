Mannheim. (pol/mün) Nicht jeder scheint zu wissen, dass für die Nutzung von E-Scootern die gleichen Promillegrenzen gelten, wie beim Autofahren. Zwei Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren sind nun um diese Erkenntnis reicher.

Polizisten hatten sie in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr auf dem Friedrchsring in der Mannheimer Innenstadt kontrolliert. Denn die beiden Frauen waren mit ihren E-Scootern in Schlangenlinien gefahren, wie die Polizei mitteilt.

Der erste Atemalkoholtest ergab bei beiden Frauen jeweils 1 Promille, so die Polizei. Deswegen mussten sie mit zur Wache für eine Blutprobe.

Dort wurden auch gleich ihre Führerscheine eingezogen. Sie werden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Promillegrenze wie beim Auto

Da es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, gelten für die Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer, betont die Polizei. Wer betrunken mit 0,5 bis 1,09 Promille E-Scooter fährt und dabei keine alkoholbedingten Auffälligkeiten zeigt, riskiert ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Bei einer festgestellten Blutalkoholkonzentration ab 1,1 Promille oder zeigen sich bereits ab 0,3 Promille "alkoholbedingte Ausfallerscheinungen", liegt sogar eine Straftat vor. Hier droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt auch hier die 0,0-Promille-Grenze.