Mannheim. (RNZ/pol) Zwei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr hat die Polizei während der Feiertage registriert. Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn A656 von Heidelberg in Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Neckarau die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Laut Polizei hatte er 1,1 Promille intus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Auch auf einem E-Roller darf man natürlich nicht alkoholisiert unterwegs sein. Die Polizei stoppte am Donnerstag gegen 4 Uhr einen E-Roller-Fahrer in der Seckenheimer Straße, der offensichtlich nicht mehr geradeaus fahren konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Dem 26-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.