Von Jan Millenet

Mannheim. Den Preis für die baulich schönste Innenstadt hat Mannheim noch nicht abgeräumt. Aber die Quadratestadt punktet mit ganz anderen Eigenschaften, die bei den Besuchern hoch angesehen sind. In Sachen "Shoppen" und "Gastronomie" gab es laut der Passantenbefragung "Vitale Innenstädte 2018" Spitzenwerte. "Davon können andere Städte nur träumen", betont Nicolaus Sondermann vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH), das die Umfrage an zwei Tagen im September letzten Jahres durchführte.

Für das Einkaufsangebot in der Mannheimer Innenstadt vergaben rund 1000 Befragten demnach die Schulnote 2,0. Damit rückt Mannheim in seiner Gruppe der Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 200.000 und 500.000 auf den ersten Platz. Anders ausgedrückt heißt das, dass rund 80 Prozent der Befragten mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt sehr bis eher zufrieden sind. Der Gruppendurchschnitt liegt übrigens bei 2,3, der deutschlandweite Gesamtdurchschnitt bei 2,6. Insgesamt nahmen an der Befragung 116 Städte teil. Mannheim teilt sich seine Gruppe mit neun weiteren Städten, darunter Aachen, Erfurt, Rostock, Bielefeld und Magdeburg.

Für Bürgermeister Michael Grötsch ist das auf jeden Fall ein Grund für Zufriedenheit: "Das Ergebnis erfüllt unsere Erwartungen und spiegelt unsere Eigenwahrnehmung wider." Zudem wies er darauf hin, dass die Befragung während der Zeit des Plankenumbaus stattgefunden habe. Besonders gut finden die Besucher das Angebot an Bekleidung, Lederwaren, Uhren und Schmuck sowie Büroartikeln und Schreibwaren. "Da bewegt sich Mannheim auf dem Niveau von Düsseldorf oder Leipzig", erklärt Nicolaus Sondermann.

Das Gastro-Angebot kann sogar noch eins draufsetzen. Die Befragten gaben ihm eine Schulnote von 1,9. Im Vergleich zum Gruppenwert 2,1 liegt Mannheim damit fast wieder an der Spitze. Nur eine Stadt habe noch einen besseren Wert, so Sondermann. Welche das ist, verrät er jedoch nicht. Alle 116 befragten Städte zusammengenommen erreichten die Note 2,3. Sehr positiv empfinden die Mannheim-Gäste das Angebot an Cafés und Eisdielen, Restaurants und Fast-Food-Läden. Lediglich Biergärten, Brau- oder Gasthäuser werden vermisst. Fast 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Besuch der Innenstadt gern mit einem Restaurantbesuch verbinden.

Es ist die dritte Runde der Passantenbefragung, die im Zwei-Jahres-Turnus vorgenommen wird. 2018 habe sie an den selben Stellen wie in den Vorjahren stattgefunden, beispielsweise in P 6/O 6 oder F 1/Q 1, zählt Sondermann auf. Das diene der Vergleichbarkeit. Seit 2014, so zeigt die Auswertung, hat sich Mannheims Gesamtattraktivität stets verbessert. Einzelne Parameter sind unter anderem Sicherheit, Sauberkeit und Ambiente. "Das zeigt, dass die Stadt an den richtigen Stellen aktiv ist", sagt Christiane Ram, die Leiterin des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung. Das findet auch der zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City, Dieter Heinle, und hebt Veranstaltungen wie "Wein und Genuss" oder den Autosalon hervor, der Besucher in die Quadratestadt ziehe. Tatsächlich wirken feste und Veranstaltungen attraktiv, wie die Befragten angaben. "Doch es kommt darauf an, welche Veranstaltungen das sind. Sie müssen die richtigen Themen ansprechen", sagt Heinle.

Noch nicht ganz zufrieden zeigten sich die Befragten hingegen mit der Parksituation und mit der Erreichbarkeit per Auto oder Motorrad, während der der öffentliche Nahverkehr gut ankommt. "Allerdings kommen dabei Faktoren ins Spiel, die die Stadt selbst nicht beeinflussen kann", erklärt Grötsch mit Blick auf die Ludwigshafener Hochstraßen. Daher sei eine dritte Querung über den Rhein in der Region eine Überlegung wert. Etwas, das die IHK laut ihrem Präsidenten Manfred Schnabel schon vor zehn Jahren gefordert hat. "Hätten wir damals damit begonnen, wäre eine Querung beim Sanierungsbeginn der Hochstraßen viel weiter", sagt er. Und fügt hinzu: "Uns bedrückt die Sanierung und der drohende Verkehrskollaps, denn die meisten Kunden kommen von der anderen Rheinseite. Ohne gute Erreichbarkeit kann eine City nicht funktionieren."

Nun gilt es, die guten Noten zu halten. "Das ist die Herausforderung", sagt Nicolaus Sondermann. Sein Tipp lautet, die Zugänglichkeit für die Besucher von außen zu gewährleisten.