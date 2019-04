Mannheim-Neckarstadt-Ost. (pol/mare) Mehrere Schüsse haben die Menschen in der Zellerstraße am Sonntagabend aufgeschreckt. Das berichtet die Polizei.

Gleich mehrere Streifen wurden dorthin beordert. Und sie fanden schnell heraus, was geschehen war: Gegen 23 Uhr gab es in einem Mehrfamilienhaus ein lautstarkes Wortgefecht zwischen einem Mann und einer Frau. Dabei gab der 29-jährige Mann dann mehrere Schüsse ab und zwar mit einer Schreckschusswaffe, mit der er in die Luft schoss.

In der Wohnung fanden die Beamten dann auch die Pistole, Patronenhülsen und obendrein ein wenig Rauschgift, was sowohl der 38-jährigen Frau als auch dem 29-Jährigen gehörte.

Das Polizeirevier Neckarstadt ermittelt nun wegen Betäubungsmittelbesitzes und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.