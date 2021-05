In einer Rettungsaktion am Donnerstag konnten die Mannheimer Berufsfeuerwehr und die Tierrettung Rhein-Neckar einen von zwei Bibern lebend aus der Schleuse bergen. Foto: Priebe

Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Die Katze ist gerade verstorben. Wie gehen wir jetzt weiter vor?", ist krächzend im Hintergrund aus einem Funkempfänger zu hören. Michael Sehr, Gründer und Inhaber der Berufstierrettung Rhein-Neckar mit Sitz in Hochdorf-Assenheim in der Pfalz, ist gut ausgelastet bei seiner Arbeit. Sein einziger Kollege, Lukas Walter, ist am Freitagnachmittag im Auto unterwegs, um Tiere zu retten, die in Not geraten oder verletzt sind.

Am Donnerstag waren es zwei Biber, die auf der Baustelle der Feudenheimer Neckarschleuse in eine der gegenwärtig stillgelegten, aber trotzdem mit Wasser gefüllten Schleusenkammern gefallen waren. 15 Meter geht der Sturz in die Tiefe, und nicht immer hat das Tier Glück, das dort hineinfällt. Am Donnerstag waren die Biber in der Kammerschleuse entdeckt worden. Nur einer von ihnen konnte unverletzt von Lukas Walter gerettet werden. Der zweite war ertrunken.

Angesichts der senkrechten Mauern in den Schleusenkammern gibt es dort für Tiere kein Entkommen. Menschen, die versehentlich ins Wasser stürzen könnten, hätten die Möglichkeit, an den stählernen, in die Mauern eingelassenen Leitern empor zu klettern. Aber selbst Schwäne oder Nilgänse, die dort auf der Wasseroberfläche landen, schaffen es nicht mehr, aus der potenziellen Todesfalle zu entkommen. Der Anlauf auf dem Wasser reicht für die schlechten Starter nicht aus.

Etwa eine Stunde habe der Einsatz in der Neckarschleuse gedauert, berichtet Walter. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war gemeinsam mit dem Tierretter mit einem Schlauchboot im Einsatz. Der Biber wurde mit einem Kescher eingefangen und an einem Seil nach oben ins Trockene gezogen.

Die Feudenheimer Neckarschleuse wird derzeit umgebaut, und der Schiffsverkehr muss allein über die rechte Schleusenkammer – in Fließrichtung des Wassers gesehen – abgewickelt werden. Die Fertigstellung der zweiten Schleusenkammer war für Ende 2020 geplant, nun rechnen die Verantwortlichen stattdessen mit Ende 2021. Etwa 30 Millionen Euro investiert der Bund in die Bauarbeiten an der Feudenheimer Schleuse. Von 367 Kilometern Neckarlänge sind 201 Kilometer zwischen Plochingen und Mannheim schiffbar. Die Höhendifferenz beträgt 161 Meter und wird durch 27 Staustufen und Schleusen überwunden.

Am Freitag nahm Lukas Walter an einer Ortsbegehung mit einem Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe teil, um über die Ursachen der mehrmaligen Einsätze der Tierrettung an der Feudenheimer Schleuse zu sprechen. Die Baustelle ist zwar abgesperrt, aber offenbar nicht ausreichend genug. Vögel lassen sich generell nicht aussperren. Man sei übereingekommen, dass die Behörde bei der ausführenden Baufirma vorsprechen will und dass es bessere Absperrmaßnahmen hin zur Schleusenkammer geben müsse. "Immerhin ist der Biber ein geschütztes Tier", betont Walter.

Die Berufstierrettung Rhein-Neckar besteht aus zwei Mitarbeitern, die ein Gebiet zwischen Kirchheimbolanden und Sinsheim – manchmal sogar hinauf bis nach Frankfurt – abdecken. "Es gibt Monate, da kommen 10.000 Fahrkilometer zusammen", erklärt Lukas Walter.

Insgesamt 207 Einsätze hätten er und Michael Sehr im Mai bereits absolviert. Dabei habe man versucht, 324 Tiere zu retten – darunter 210 Vögel, 25 Kaninchen, 36 Wildsäuger wie Marder, Füchse und Biber, aber auch 20 Hunde und 21 Katzen waren darunter. Und ein Schwarm Bienen mit geschätzt 2500 Einzeltieren. Rettungseinsätze für Fische oder Reptilien sind eher selten. Manchmal kommen die Retter auch zu spät und können nichts mehr für die Tiere tun.