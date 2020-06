Mannheim. (dpa/lsw) Eine bauchredende Pfarrerin will den Gottesdienst unterhaltsamer gestalten: Mit Hilfe von Hahn Otto, einer Handpuppe, hat Pfarrerin Maibritt Gustrau am Sonntag in der Mannheimer Friedenskirche aus dem üblichen Monolog einen spannenden Dialog gemacht. Dabei gab sie als Bauchrednerin dem flauschigen Federvieh eine Stimme. "Unsere Gottesdienste dürfen gerne unterhaltsamer sein und ein Gespräch mit einem Hahn hat einen gewissen Unterhaltungswert", sagte sie anlässlich der neuen Predigtreihe "..., sagt Otto" in Mannheim.

Der Hahn mit dem großen gelben Schnabel bringe den Blickwinkel des Nichttheologen ein. Dabei stelle der Hahn Otto nicht nur Fragen, sondern habe auch etwas zu sagen, erklärte Gustrau. Ihr gehe es um ein neues Format und mehr Witz in der Kirche. Thema des Zwiegesprächs war: "Ich muss heut mal politisch sein, sagt Otto".