Mannheim. (rnz/van/dpa) Wegen einer Oberleitungsstörung sind am Montagmorgen zwischen dem Hauptbahnhof Mannheim und Ludwigshafen keine Züge gefahren, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt. Mittlerweile sei die Störung behoben worden und der Zugverkehr rollt wieder. Es komme aber noch zu Ausfällen und Verspätungen.

#Oberleitungsstörung ist behoben! Zugverkehr wurde wieder aufgenommen.

Es kommt noch zu #Folgverzögerungen sowie zu kurzfristigen #Teilausfällen! https://t.co/qk3rOc4aoX — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) December 16, 2019

Außerdem haben Bahnreisende längere Verzögerungen auf der ICE-Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart in Kauf nehmen müssen. Die Strecke sei seit 7.30 Uhr infolge eines Personenunfalls in der Nähe von Bruchsal in beide Richtungen gesperrt worden, teilte ein Bahnsprecher in Stuttgart mit. Die Sperrung werde noch einige Zeit dauern, ergänzte eine Sprecherin der Bundespolizei in Karlsruhe. Zum Absuchen der Strecke kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach Angaben der Bahn wurden Züge zwischen Mannheim und Stuttgart über Heidelberg umgeleitet. Es sei zu Verspätungen zwischen 15 und 20 Minuten gekommen. An der Abzweigstelle Bruchsal Rollenberg kreuzen sich die ICE-Strecke Mannheim-Stuttgart und die Bahnstrecke Heidelberg-Karlsruhe.

Update: Montag, 16. Dezember 2019, 10.45 Uhr