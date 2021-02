Mannheim. (oka) "Corona-Wahnsinn", "Ich lass mich nicht impfen" oder "Schluss mit Kontrolle und Überwachung": Mit solchen und ähnlichen Slogans haben am Samstag Menschen in Mannheim demonstriert, die unzufrieden mit den Corona-Verordnungen sind.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sie sich in Mannheim eingefunden, um mit einem Autokorso auf ihre Ansichten aufmerksam zu machen. Damals war die Demo allerdings laut Polizei nicht ordnungsgemäß angemeldet, und die Autos durften nicht fahren.

Das war diesmal anders. In Gruppen von jeweils 20 Fahrzeugen durften sich die Teilnehmer am Nachmittag auf den Weg machen. Mit dieser Strategie wollte die Polizei verhindern, dass über Stunden der Verkehr in der City lahmgelegt wurde.

Treffpunkt war wieder die Theodor-Heuss-Anlage am Planetarium. Von dort ging es über die Augustaanlage durch die Innenstadt, dann über den Neckar und wieder zurück. Circa 140 bis 150 Fahrzeuge mit Fahrern und Beifahrern nahmen an dem Autokorso teil. "Dabei kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen", wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage der RNZ mitteilte.