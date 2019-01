Mannheim. (pol/mün) Die Polizei Mannheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Reichskanzler-Müller-Straße ereignet hat.

Ein 48-jähriger Renault-Fahrer befuhr die linke Abbiegespur des Kaiserrings und bog an der Kreuzung zur Reichskanzler-Müller-Straße nach links ab. Rechts neben ihm soll ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem älteren silber-grauen VW Polo gefahren sein, der ihn beim Abbiegen in der Kurve so geschnitten habe, dass er habe abbremsen und hupen müssen.

Laut Polizeibericht fuhr der VW-Fahrer unbeirrt an dem Renault vorbei und wechselte vor ihm auf dessen Fahrspur, um sich auf die Abbiegerspur in Richtung Tattersallstraße einzuordnen.

Der 48-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Neckarauer Übergang fort und bemerkte plötzlich einige Meter weiter, dass der VW-Fahrer wieder rechts neben ihm fuhr. Der Unbekannte soll aus dem fahrenden Auto auf den Renault des 48-Jährigen gespuckt haben, woraufhin dieser in Höhe der Einmündung zur Kopernikusstraße anhielt.

Der VW-Fahrer hielt ebenfalls hinter dem Renault an und rammte diesen leicht, berichtet die Polizei weiter. Im weiteren Verlauf stiegen beide Autofahrer sowie der Beifahrer im VW aus ihren Fahrzeugen aus.

Der Unbekannte sei sofort auf den 48-Jährigen losgegangen und habe ihm unvermittelt mit der Faust auf dessen linkes Ohr geschlagen. Der Renault-Fahrer habe sich in sein Auto geflüchtet. Doch der Schläger habe ihn weiter über das offenstehende Fenster attackiert. Erst als der 48-Jährige losgefahren sei, habe er von ihm abgelassen.

An der Ampel des Neckarauer Übergangs hielt ein Zeuge mit einer dunkelblauen Mercedes E-Klasse und Ludwigshafener Kennzeichen neben dem attackierten Autofahrer und sprach ihn auf den Vorfall an. Der Zeuge war etwa 30 bis 35 Jahre alt und hatte einen Vollbart. Weitere Informationen liegen der Polizei weder zu dem Zeugen noch zu dem VW-Fahrer vor.

Der Fahrer der Mercedes E-Klasse sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 melden.

Der Geschädigte suchte nach dem Vorfall selbstständig einen Arzt auf. Dessen Auto wurde leicht beschädigt.