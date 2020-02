Mannheim. (pol/mün) Die Polizei untersucht den Unfall eines Rettungswagens mit einem Fiat am Donnerstagnachmittag in Mannheim. Offenbar hat der Autofahrer die Bahn nicht frei gemacht. Die Beamten wollen aber auch herausfinden, ob der Fahrer des Rettungswagens bei der Fahrt seiner Sorgfaltspflicht nachkam, heißt es in der Mitteilung.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Kreuzungsbereich Wilhelm-Varnholt-Allee und Schubertstraße. Dabei stießen der Rettungswagen, der einen Patienten transportierte, und der Fiat zusammen.

Der Sachschaden soll etwa 10.000 Euro betragen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrt zum Krankenhaus konnte fortgesetzt werden.