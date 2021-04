Mannheim. (pri/pol/rl) Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Mittwochabend auf der Wachenburgstraße ereignet. Nach ersten Informationen fuhr ein Suzuki-Motorrad gegen 17.15 Uhr auf der Wachenburgstraße in Richtung Bundesstraße B36. An der Abfahrt von der Bundesstraße in Richtung Kronenburgstraße missachtete eine 18-jährige Suzuki-Autofahrerin offenbar die Vorfahrt des 25-jährigen Bikers und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer kam zu Fall und prallte gegen einen Renault Clio.

Der Kleinwagen wurde beim Zusammenstoß abgewiesen, fuhr über eine Verkehrsinsel, kollidierte noch mit einem Verkehrszeichen und prallte gegen einen haltenden VW-Golf, der von der Kronenburgstraße auf die Wachenburgstraße fahren wollte.

Der 25-jährige Biker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand rund 5000 Euro Sachschaden, an dem Motorrad 4000 Euro, an dem VW Golf 2000 Euro. Der Suzuki-Kleinwagen sowie das Suzuki-Motorrad mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im regionalen Busverkehr.

Update: Donnerstag, 1. April 2021, 2 Uhr