Mannheim. (pol/mare) Ein Auto ist bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in einen Einkaufsmarkt in Mannheim gekracht. Das teilt die Polizei mit.

In der Schwetzinger Straße kam ein Autofahrer demnach mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und durchbrach teilweise die Wand eines Einkaufsmarktes.

Die Polizei war in der Nacht mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Die Unfallursache steht noch nicht fest.