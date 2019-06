Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr ist ein Auto in der Diffenestraße an der Haltestelle Luzenberg mit einem Linienbus zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Die Ursache ist noch unklar. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei wurde der Autofahrer dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Ob weitere Menschen verletzt sind, ist noch unklar.

Im Bereich der Unfallstelle gibt es erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/1744045, in Verbindung zu setzen.