Mannheim. (pol/rl) Zum Brand eines am Straßenrad geparkten Autos kam es am Freitagnachmittag in der Donaustraße in der Neckarau. Gerade als der Fahrer kurz nach 16 Uhr im Isarweg seinen VW Golf starten wollte, begann das Fahrzeug aus dem Motorraum zu qualmen. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt. Das Feuer griff danach auf den ganzen Wagen über. Fahrzeuge die in unmittelbarer Nähe des VWs geparkt waren, blieben unbeschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Unklar ist, warum der Wagen in Flammen aufging und wie hoch der Sachschaden ist.