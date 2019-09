Mannheim. (pol/mare) Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr stieg ein 56-jähriger Mann aus der Straßenbahn an der Haltestelle Neckarauer Straße/Voltastraße aus und ging bei grüner Ampel über den Fußgängerüberweg der Neckarauer Straße in Richtung Voltastraße.

Noch bevor er den Gehweg erreichte, wurde er von einem Auto erfasst, das aus der Voltastraße nach rechts in die Neckarauer Straße abbog. Der 56-Jährige wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert, ein Fußgänger half dem Mann auf und kümmerte sich um ihn. Währenddessen flüchtete das Fahrzeug.

Der 56-Jährige erlitt Schürfwunden am Körper, ging aber zu Arbeit und wurde von dort zur Polizei und Arzt geschickt. Zum Unfallverursacher und zum flüchtigen Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor.

Die Polizei sucht deshalb dringen Zeugen des Unfalls. Speziell der hilfsbereite Fußgänger, der dem 56-Jährigen nach dem Unfall half, könnte ein wichtiger Zeuge sein. Diese mögen sich unter Telefon 0621/833970 melden.