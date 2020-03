Ab Montag zahlen Fahrgäste in Mannheim und Ludwigshafen für Einzel- und Zeitfahrscheine wieder den Fahrpreis, der auch im übrigen Verbundgebiet gilt. Das Green-City-Ticket gilt nur noch an diesem Wochenende. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ob der Bund das von ihm angestoßene Modellstadt-Projekt nach dessen Ende zum 31. Dezember 2020 weiter finanziert, ist wohl eher unwahrscheinlich, denn jetzt geht sogar schon vorher das Geld aus. Weil der Topf für das verbilligte Green-City-Ticket leer ist, wird es ab Montag, 30. März, eingestellt. Das Modellstadt-Projekt an sich habe jedoch durchaus Erfolge vorzuweisen, betonte Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht und verwies auf gesunkene Stickoxid-Werte und mehr Fahrgäste.

Verkehrs- und Umweltministerium hatten 2018 aus Angst vor Fahrverboten wegen zu hoher Stickoxid-Werte fünf Städte auserkoren, die schnelle Maßnahmen zur Luftverbesserung – vor allem in Hinblick auf den öffentlichen Nahverkehr – testen sollten. Eine davon ist Mannheim. 31 Millionen Euro bekam die Stadt für die Umsetzung ihres Konzepts, das neben dem Green-City-Ticket auch neue Buslinien, dichtere Taktungen, besondere Konditionen für Jobtickets und den Luftlinientarif (E-Tarif) enthält.

Schon zum Projektbeginn am 1. Januar 2019 habe man darauf hingewiesen, dass das vom Bund für das Green-City-Ticket eingeplante Budget wahrscheinlich nicht ausreichen werde, erklärte Specht. Der Bund habe daraufhin signalisiert, dass dann nicht abgerufene Summen der anderen Modellstädte unter Umständen nach Mannheim fließen könnten. Dem ist jetzt nicht so, und auch aus anderen Mitteln wird der Topf nicht wieder aufgefüllt. Das bedeutet das Ende für das Green-City-Ticket. "Wir hatten uns frühzeitig bemüht, beim Bund eine Folgefinanzierung zu erreichen, doch bislang keine verbindliche Zusage erhalten. Diesen Ausfall in Höhe von mehreren Millionen Euro können wir als Stadt nicht ersetzen", bedauerte Specht.

Alle bereits erworbenen Fahrausweise bleiben aber bis Jahresende gültig und können bis dahin genutzt werden. Bereits bestehende Jahreskartenabonnements laufen weiter. Doch wer sich ab Montag beispielsweise einen Einzelfahrschein ziehen will, zahlt dann 2,70 anstatt 1,80 Euro. Auch die verbilligten Wochen- und Monatskarten laufen aus.

Mit über 13 Millionen Euro war das Green-City-Ticket die teuerste Maßnahme des Mannheimer Konzepts. Die wurde auch angenommen, allerdings gab es bei anderen Tickets Rückgänge: laut Specht bei Tageskarten, dem Quadrate-Ticket und Wochenkarten um bis zu 28 Prozent, bei Monatskarten um 16 Prozent. "Es handelt sich also um ein Angebot mit hohen Streuverlusten, das zu teuer ist in Relation zur Wirkung, sodass eine Fortfinanzierung durch die Stadt nicht effektiv wäre", stellte der Dezernent klar.

Der E-Tarif, der mittels App die zurückgelegte Luftlinie zwischen Start und Ziel berechnet, wird weiter gefördert. Für Fahrten innerhalb von Mannheim und Ludwigshafen gilt zudem weiterhin der ermäßigte Grundpreis. Auch die Förderung der Arbeitgeber, die sich im Rahmen des Projekts für den Abschluss eines Jobticket-Angebots entschieden haben, hat weiterhin Bestand.

Seit Beginn der Maßnahmen haben die Fahrgastzahlen im Schnitt um fünf Prozent zugenommen. "Es freut uns, dass eine Vielzahl an Bürgern unsere Angebote wahrnehmen", betonte Christian Specht. Auf den Buslinien 45 und 50 gibt es durch die Taktverbesserung 25 Prozent mehr Fahrgäste. Die Nutzung des Jobtickets stieg um 22 Prozent. Die Anzahl der Unternehmen, die ein Jobticket anbieten, stieg um 146.

Die Zahlen belegen eine Theorie, die der Dezernent bereits zum Projektstart aufgestellt hatte: "Um neue Fahrgäste für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, erweisen sich die Attraktivitätssteigerungen effektiver als der monetäre Anreiz. Wenn wir die Menschen erreichen wollen, brauchen wir bessere Linien, eine bessere Taktfrequenz, den barrierefreien Haltestellenausbau und moderne Verkehrsmittel." Mit dem Bau der neuen Linien ins Glücksteinquartier und nach Franklin sowie dem zusätzlichen Gleis am Hauptbahnhof packe man genau das an, so Specht.

Primäres Ziel des Modellstadt-Projekts war bessere Luft. Das ist gelungen: Die Feinstaubbelastung hat sich reduziert. Die Ergebnisse für das Jahr 2019 liegen bei 42 Gramm pro Kubikmeter und sind damit im Vergleich zum Jahresmittelwert 2018 um fünf Gramm pro Kubikmeter gesunken. Wie viele Autofahrer tatsächlich auf Bus und Bahn umgestiegen sind, soll eine Auswertung des Bundes ergeben. Allerdings ist die Zahl der Fahrgäste seit der Corona-Krise eingebrochen. Die für März geplante Befragung der Fahrgäste wurde gestoppt.