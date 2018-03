Mannheim. (pol/mare) Zwei Männer haben am Montagabend in einer Wohnung in der Mannheimer Oststadt ein Paar überfallen und ausgeraubt. Dabei wurde ein 40-Jähriger durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt - sein Zustand ist kritisch. Die Täter wurden später in der Straßenbahn festgenommen. Die Anklage lautet: versuchter Mord. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Aber von vorne: Am späten Montagabend gegen 21.45 Uhr kamen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 30 Jahren zur Wohnung des 40-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Sie klopften und traten zunächst gegen die Tür, bis der Hausherr schließlich öffnete.

Mit vorgehaltenem Messer drangen sie in die Wohnung ein und forderten den 40-Jährigen auf, sein Bargeld herauszurücken. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 30-jährige Tatverdächtige gezielt auf den Oberkörper seines Opfers einstach. Die Lebensgefährtin blieb unverletzt.

Der 40-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch nach einer Notoperation wird sein Zustand als kritisch eingestuft.

Die beiden Täter verließen dann die Wohnung, wobei sie einen Geldbeutel und ein Laptop mitnahmen. Sie flohen vom Tatort und stiegen in eine Straßenbahn der Linie 5.

Dort wurde gegen 22 Uhr der 29-Jährige von einem Polizeibeamten auf dem Heimweg festgenommen, nachdem er in der Tram randaliert und Fahrgäste beleidigt hatte und auch gegenüber dem Polizisten tätlich geworden war. Bei ihm fand man einen Teil der Beute.

In der Nacht zum Dienstag gegen 3.50 Uhr nahm die Polizei dann in der Wohnung des 29-Jährigen dessen Komplizen fest. Dabei stießen die Ermittler auf weitere Beweismittel.

Die weitere Ermittlungsarbeit hat das Dezernat für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim übernommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstagmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes, schwerem Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Nach der Haftvorführung wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Dezernats für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim zu Tatmotiv und -hintergründen dauern an.