Mannheim. (pol/mare) Das ging schief: Weil ein Autofahrer die rote Ampelphase umgehen wollte, legte er den Verkehr bei der Tullastraße kurz lahm. Das berichtet die Polizei.

Am Freitag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer auf dem Friedrichsring vom Wasserturm kommend in Richtung des Kurpfalzkreisels. Die Ampelanlage in Höhe der Tullastraße zeigte in diese Fahrtrichtung rot. Offenbar um diese zu Umfahren, ordnete sich der 20-Jährige zunächst auf den rechten Abbiegestreifen ein, fuhr über den Fußgängerüberweg zur Tullastraße und änderte nach der Verkehrsinsel die Fahrrichtung zurück auf den Friedrichsring.

Zeitgleich zeigte die Ampel für abbiegende Fahrzeuge vom Friedrichsring in Richtung Tullastraße grün. Der Audi-Fahrer blockierte die Tullastraße, sodass ein Taxi-Fahrer seine Fahrt vom Friedrichsring in die Tullastraße nicht fortsetzen konnte.

Ein Streifenwagen beobachtete das Geschehen und kontrollierte den Audi nach der Friedrich Ebert-Brücke in Höhe des Klinikums Mannheim.

Die Beamten der Verkehrsüberwachung Mannheim suchen nun den Taxifahrer, der durch den Audi behindert wurde und nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter Telefon 0621/1744222 zu melden.