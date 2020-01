Mannheim. (pol/mare) Ein besonders dreister Fahrer hat am Mittwochmittag die Einsatzfahrt eines Rettungswagens in der Feudenheimer Straße ausgenutzt und sich in dessen Schlepptau rücksichtslos durch den Verkehr geschlängelt. Das berichtet die Polizei.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal fuhr ein Rettungswagen zwischen 12.40 und 12.45 Uhr von Feudenheim in Richtung Universitätsklinik Mannheim. Der Fahrer eines schwarzen Audi fuhr dem Einsatzfahrzeug unvermittelt nach und überschritt dabei einerseits vorsätzlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Andererseits hielt er viel zu wenig Abstand.

Dem aber nicht genug: Der Unbekannte fuhr grob verkehrswidrig und rücksichtslos durch die für den Rettungswagen geschaffene Rettungsgasse. Auch über zwei rote Ampeln fuhr er, bevor er den Rettungswagen an einem übersichtlichen Kreuzungsbereich überholte und mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davonfuhr.

Der Fahrer des schwarzen Audi SUV wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, gebräunte Haut.

Zudem soll ein Beifahrer im Auto gewesen sein. Er war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, dünner als der Fahrer mit normaler Statur und hatte kurze dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 0621/33010.