Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Borelly-Grotte unterhalb der Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring ist verfüllt und kann statisch ein viertes Straßenbahngleis tragen. Immerhin zwischen 45 und 65 Tonnen wiegt eine voll besetzte Bahn. Die neue Fahrzeuggeneration, die im Laufe des Jahres sukzessive ihren Betrieb aufnehmen soll, wird sogar noch länger und damit auch schwerer sein. Und wenn dann vier Gleise statt wie bisher drei über die ehemalige Unterführung der Borelly-Grotte geführt werden, dann kann im Extremfall schon etwas zusammen kommen.

Die Verlegung der alten Tiefgaragenausfahrt des Parkhauses unter dem Bahnhofsvorplatz war die zweite große Herausforderung innerhalb des ersten von drei Bauabschnitten der gesamten Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (Willy-Brandt-Platz). Ihre Verlegung war nötig, um den erforderlichen Raum für ein viertes Gleis inklusive des Bahnsteigs zu schaffen und gleichzeitig die Bahnsteige der bisherigen drei Gleise zu verlängern und zu verbreitern sowie mit zwei zusätzlichen Wartehäuschen auszustatten. Die neue Ausfahrt liegt nun östlich.

Seit Mitte des vergangenen Jahres sind die Baufirmen im Auftrag der Stadt Mannheim, der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) und der Mannheimer Verkehr GmbH (MV) damit beschäftigt, den Ausbau und die Modernisierung des viel genutzten ÖPNV-Knotenpunktes voranzutreiben. In Vor-Pandemie-Zeiten waren es etwa 13 300 Ein- und Ausstiege in Busse und Bahnen täglich, die auf dem Platz verzeichnet wurden. "Wir tun das hier für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft. Insgesamt investieren wir und unsere Partner 150 Millionen Euro in das Netz", sagte Erster Bürgermeister Christian Specht.

Darin seien Projekte integriert, die insbesondere neue Stadtquartiere, die auf den Konversionsflächen entstehen, anbinden. Für die Kapazitätserweiterung direkt am Bahnhof werden knapp 24 Millionen Euro in die Hand genommen, davon 15 Millionen Euro von Bund und Land. Für die letzte Etappe des ersten Bauabschnitts wurde inzwischen die westliche Seite des Platzes entlang der L-Quadrate neu gestaltet. Dabei sind ein grau-beiges Pflaster verlegt und neue Bäume gepflanzt worden, wie Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell erläuterte. Die Bäume erhielten zusätzlichen Wurzelraum, und der gesamte Platz soll mit einer helleren und freundlicheren Beleuchtung ausgestattet werden.

Der erste Bauabschnitt soll mit der Neueröffnung der Tiefgarage, die während der bisherigen Arbeiten geschlossen bleiben musste, am 11. April enden. "Wir sind damit trotz der Komplexität der Maßnahmen und einiger Lieferschwierigkeiten im Kosten- und Zeitrahmen geblieben", so Specht. Bis 10. Mai erfolgen alle weiteren Arbeiten bei laufendem Betrieb des Stadtbahnverkehrs am Hauptbahnhof.

Ab 11. Mai ist dann aber eine Sperrung der Gleisanlagen notwendig, damit die drei bestehenden Gleise getauscht werden können und das vierte Gleis verlegt werden kann. Insgesamt werden 1000 Meter Gleise verlegt. Für die Zeit der Sperrung erarbeitet die RNV ein Umleitungskonzept für acht Stadtbahn- und drei Stadtbuslinien. "Das wird nicht einfach werden", betonte Moritz Feier, Pressesprecher der RNV. Auch während der Umleitung der Linien werde die Barrierefreiheit aber aufrechterhalten. Am Pfingstwochenende (3. bis 6. Juni) muss sogar die Straßenkreuzung Bismarckstraße/Kaiserring gesperrt werden.

Auf die fünfmonatige Sperrung des Bahnhofsvorplatzes für Bahnen soll im Oktober die Wiederinbetriebnahme des Platzes erfolgen. "Wir wollen auf jeden Fall mit dem zweiten Bauabschnitt vor dem Start der Bundesgartenschau fertig werden", sagte Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV GmbH. Nahezu alle Baustoffe sind bestellt oder großteils bereits geliefert. Aber man baue weitgehend "just in time", sei also darauf angewiesen, dass alles Notwendige auch rechtzeitig angeliefert werde. Kurzfristige Lieferausfälle könnten den Zeitplan noch ins Wanken bringen.

Beim zweiten Abschnitt steht die optische und atmosphärische Aufwertung des Platzes auf dem Programm. Von Baumpflanzungen über zu gestaltende Grüninseln bis zu Sitzgelegenheiten soll das Repertoire reichen. Während der Buga werden die Arbeiten ruhen.