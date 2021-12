Von Marco Partner

Mannheim. Hat bald das letzte Stündlein des Collini-Centers geschlagen? Im kommenden Jahr soll der Teil-Abriss des Mitte der 1970er-Jahre errichteten Brutalismus-Komplexes erfolgen. Eine Gruppe von Bewohnern des unmittelbar angrenzenden Hochhauses aber wehrt sich gegen das Verschwinden von Büroturm samt Galerie – und macht sich für eine Sanierung stark. Mit der Forderung "Rettet das Collini-Center" haben sie sich an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt.

Sie hoffen auf den Denkmalschutz, so wie beim Stadthaus N1 geschehen. "Bei dem Ensemble handelt es sich um ein einmaliges Stück Mannheimer Zeitgeschichte, welches einer Erhaltung als Baudenkmal des 20. Jahrhunderts würdig wäre", findet Thomas Holzner. Der gebürtige Münchner ist in der Pressestadt am Olympiastadion aufgewachsen. "Ich bin also ein echtes Hochhauskind", sagt der 45-Jährige, und so schnappte er 2008 zu, als eine Wohnung im Collini-Wohnturm frei wurde. Vom Balkon im 13. Stock kann er über die Dächer Mannheims bis in den Odenwald blicken. "Es war bei meinem Einzug noch vorzeigbar, mit Kiosk, Friseur und vor allem dem Kino. Dass das Collini mittlerweile als Schandfleck gilt, ist auch der systematischen Untätigkeit geschuldet", erklärt Holzner.

Anwohner François de Poorter rechnete damals mit einer Sanierung von zwei, drei Jahren. "Aber dann ist gar nichts passiert. Dass jetzt abgerissen werden und ein Neubau erfolgen soll, hatte uns mehr als überrascht", sagt der Franzose. Als Vorsitzender des Vereins "Wir im Collini" setzt er sich mit Sprachkursen oder Spieleabenden für den sozialen Zusammenhalt im Wohnturm ein. "Es ist wie ein Dorf, wie ein Mannheim im Kleinen mit vielen Kulturen und Lebensstilen", sagt der 74-Jährige. Vor ein paar Jahren erklärte man auch die Verschönerung des gesamten Areals am Neckarufer zur Vereinsarbeit. Mit bunten Blumenbeeten und Säuberungsaktionen kämpft man seitdem gegen die Verödung an und hat dafür auch den Umweltpreis "Grün statt Grau" gewonnen. "Wir versuchen, für den gesamten Komplex ein gutes Bild abzugeben", verdeutlicht de Poorter. "Wir sind keine Gegner neuer Ideen, aber auch wir wollen gehört werden", betont er.

Die Probleme des Büroturms sind den Bewohnern nicht unbekannt. Aktuell wird auch die Fassade des Wohnturms saniert. Vom Karlsruher Architekten Hubert Baumstark, der sich die "Instandsetzung bedeutsamer Betonbauten der Moderne" zur Aufgabe gemacht hat. "Und wir sind überzeugt, dass auch der Büroturm immer noch sanierungswürdig ist", so de Poorter.

"Eine Sanierung wäre kostengünstiger und deutlich umweltschonender. Zement- und Baustahlherstellung gehören zu den größten CO2-Verursachern überhaupt", erklärt Holzner. Längst aber gibt es schon andere Pläne. Büroturm und Galerie wurden an die Deutsche Wohnwerte verkauft, der Siegerentwurf sieht vier Solitärbauten mit Wohnungen, Büros, Geschäften und einer Kindertagesstätte vor. Für Diplom-Ingenieur Bernd Thulke klingt das wie alles schon mal da gewesen. Wie die gescheiterte Collini-Vision von 1975, nur in einem modernen Gewand. "Ich frage mich, ob der neue Entwurf besser wird. Mannheim wollte schon oft Orte der Begegnung schaffen, die dann steril und weitläufig wirken und keine Laufkundschaft anziehen", sagt der 68-Jährige. Nicht nur das Collini, auch das Stadthaus und die Borelly-Grotte führt er als Beispiele an.

Über 550 Unterschriften hat man mit der Petition bereits gesammelt. Holzner und seine Mitstreiter machen keinen Hehl daraus, dass auch persönliche Gründe gegen einen Neubau sprechen. Wie die Sorge um Lärm, Parkplatzprobleme und die Befürchtung, fünf Jahre auf einer Baustelle zu leben. Vor allem aber geht es um eine emotionale Bindung an ein Gebäude, mit dem zur Bundesgartenschau 1975 als neues Wahrzeichen Mannheims geworben wurde.