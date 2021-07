Mannheim. (alb) Mannheim steht für Offenheit und gegenseitigen Respekt – doch auch die Quadratestadt hat ein Problem mit wachsendem Antisemitismus, wie nicht zuletzt die propalästinensische Demo vor wenigen Wochen gezeigt hat. Was dagegen zu tun ist, darüber haben sich die Mitglieder des Sicherheits- und Ordnungsausschusses am Dienstag die Köpfe zerbrochen. Eines wurde bei der intensiven Diskussion deutlich: Einfache Lösungen gibt es nicht.

Zu denken gab den Stadträten vor allem die Stellungnahme des Integrationsbeauftragten Claus Preißler. Er berichtete von jüdischen Jugendlichen in Mannheim, die sich nach dem wieder aufflammenden Gazakrieg und den Hassparolen bei der Demo alleine gefühlt hätten. Schlimmer noch: Sie seien von Bekannten und Klassenkameraden über die Sozialen Medien angegriffen und beleidigt worden. Dabei hätten die jungen Juden auf etwas ganz anderes gehofft – dass Menschen ihres Alters wie bei "Fridays for Future" auf die Straße gehen und sich mit ihnen solidarisieren.

Nicht weniger deprimierend waren die nackten Zahlen, die Ordnungsbürgermeister Christian Specht verlas: Danach verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 16 Straftaten (Volksverhetzung) mit antisemitischem Hintergrund. Das waren fast dreimal so viel wie in den Vorjahren und betrafen insbesondere Hasspostings im Netz aus dem rechtsextremen Milieu. Bei der Demo wurden 345 Menschen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot angezeigt. Rund 30 Prozent sind in Mannheim gemeldet und wiederum 15 Prozent davon Jugendliche.

Preißler sagte, es gebe keinen muslimischen Antisemitismus, der sei vielmehr politisch motiviert und entstehe nicht aus der Religion heraus. Er setzt vor allem auf Dialog und Begegnungen. Preißler nannte das Modellprojekt "Junge Muslime engagieren sich für Demokratie", das an Schulen für Aufklärung sorge, oder auch das Präventionsprogramm "Shalom-Salam" für Kinder im Grundschulalter.

Der Integrationsbeauftragte räumte aber auch ein: "Es ist schwierig, die jungen Leute zu erreichen, die schon hassen." CDU-Stadtrat Thomas Hornung warnte davor, alle Muslime unter Pauschalverdacht zu stellen. Man dürfe allerdings auch nicht nur von Einzelfällen sprechen. Möglicherweise seien die verdächtigen Jugendlichen in ihren Familien politisiert worden. Hornung forderte mehr Prävention an den Schulen.

Chris Rihm (Grüne) plädierte dafür, gerade in die Einrichtungen zu gehen, in denen die beschuldigten Jugendlichen unterrichtet werden. SPD-Vertreter Bernhard Boll, ein Sozialwissenschaftler, sagte, man müsse Stereotypen und "holzschnittartige Analysen" vermeiden. Gefragt und gefordert seien auch die Moscheen. Die organisierten Häuser hätten sich von den Vorfällen bei der Demo distanziert, so Specht, andere sich schwerer damit getan.