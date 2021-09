Mannheim. (lsw) Weil er aus Eifersucht einen anderen Mann tödlich verletzt haben soll, muss sich seit Mittwoch ein 33-Jähriger in Mannheim vor Gericht wegen Mords verantworten. Der Angeklagte soll sein Opfer im März im Bett seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefunden haben. Laut Staatsanwaltschaft forderte er den damaligen Mitbewohner seiner Ex-Freundin mehrfach auf, die Wohnung zu verlassen.

Nachdem der Mann dem nicht nachgekommen sei, habe der Angeklagte mit den Fäusten auf den Kopf des Mannes eingeschlagen. Danach soll er den schon am Boden liegenden 39-Jährigen mehrfach stark getreten haben. Das Opfer wurde nach dem Angriff zunächst ins Krankenhaus gebracht, wo der Mann in der Nacht nach der Tat starb. Die Polizei nahm den Polen kurze Zeit später in der Wohnung der Frau fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte bestritt die Tötungsabsicht und will das Geschehen ganz anders erlebt haben. Er habe nur zwei, drei Mal geschlagen und ebenso oft getreten. Er sagte nach einem SWR-Bericht im Gerichtssaal: "Ich hatte nicht im Sinn, irgendwem Leid zuzufügen." Nach den Schlägen hätten sich alle schlafen gelegt. Sein Opfer habe zu diesem Zeitpunkt noch gelebt.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 20.28 Uhr

Mann niedergeschlagen und getreten - Mordprozess beginnt

Mannheim. (dpa) Ein Mann soll aus Eifersucht einen 39-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser kurze Zeit später starb. Der damals 32-Jährige steht unter Verdacht, den Mann im Bett seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefunden und niedergeschlagen zu haben. Später soll er den am Boden liegenden Mann nach Angaben des Landgerichts Mannheim mit "bedingtem Tötungsvorsatz" gegen Kopf, Hals und Rücken getreten haben. Der Pole muss sich ab Mittwoch wegen Mordverdachts verantworten.

Die Polizei nahm den Angeklagten im März dieses Jahres in der Wohnung der Frau fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und starb in der Nacht nach der Tat.