Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Neckarvorlandstraße im Stadtteil Jungbusch wirkt wie ein Industriecanyon. Auf der einen Seite ragt direkt an der Grundstücksgrenze die fensterlose blaue Fassade der Olam-Cocoa-Werke in die Höhe. Gegenüber ist es die Schokinag-Schokolade-Industrie GmbH, die einen Schatten wirft. Beide Fabrikteile waren bis vor drei Jahren noch ein Unternehmen. Heute haben sie unterschiedliche Besitzer. Bis 2015 gehörte der Fabrikteil am Salzkai direkt am Neckar noch zu Schokinag, dann aber wurde er an den Mischkonzern Olam aus Singapur verkauft. Von beiden Fabriken steigt er auf, der charakteristische Schokoladenduft, der manchmal bis in die Mannheimer Innenstadt weht (die RNZ berichtete). Aber Schokolade wird nicht produziert, sondern das Rohmaterial - sprich die Kakaobohne - verarbeitet. Die RNZ durfte sich bei Olam Cocoa einmal umsehen.

Man parkt zwei Straßen weiter und steigt aus dem Auto. Und die Nase registriert - nichts. Kein Kakaogeruch, kein süßlicher Schokoladengeruch, sondern "saubere" Mannheimer Innenstadtluft. Der Fußweg zum Eingang von Olam ist nicht weit, aber an der nächsten Straßenecke ist er da: der typische Geruch nach Schokolade. Und das obwohl die beiden zehn Meter hohen "Töpfe" der Biofilteranlage eine Reinigungsleistung von 80 und 98 Prozent haben, wie Geschäftsführer Andreas Bernd Rudolph erklärt. Er ist stolz auf diese Leistung. Das Unternehmen ist allerdings auch verpflichtet, eine vorgegebene Filterleistung zu erbringen, denn sonst wäre die Genehmigung der Anlage mitten im Mischgebiet nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz in Frage gestellt.

Die beiden Filtertürme sind ein zentrales Element der Fabrik und befinden sich auf der anderen Straßenseite. Ein Bündel aus dicken Edelstahlrohren führt in luftiger Höhe von der Fabrik zum Filter. Durch die dickste der Röhren strömt die mit Schokoladenduft gesättigte Abluft in den Biofilter. In der Anlage leisten Bakterien die Reinigungsarbeit, indem sie die im Wasser gelösten Geruchsstoffe verbrauchen. Das ist das Ende des Produktionsprozesses. Die Verarbeitung der Kakaobohnen, die überwiegend aus Westafrika nach Mannheim kommen, beginnt am Neckar, der quasi direkt vor der Haustür des Unternehmens liegt.

Wenn die Kakaobohnen am Salzkai ankommen, haben sie bereits einen langen Seeweg bis Rotterdam hinter sich. Von dort kommen sie per Binnenschiff als lose Schüttware in den Neckarvorlandhafen zu Olam. Ein Kran packt mit seinen Schaufeln die Bohnen und schüttet sie in ein Silo. Dann beginnt der Weg, an dessen Ziel aus den Kakaobohnen Kakaopulver oder Kakaobutter geworden ist.

Es gibt zahlreiche Kakaoarten - je nach geografischem Anbaugebiet - in Bezug auf Farbe, Geschmack oder Säuregehalt. Auch Bioware wird in Mannheim verarbeitet. Das Innere der Anlage darf nur mit entsprechender Schutzkleidung betreten werden. In die Kakaomasse oder das Pulver können aber eigentlich keinerlei Fremdkörper geraten. Die Verarbeitung läuft weitgehend vollautomatisch in geschlossenen Kreisläufen ab, so dass eine Kontamination von außen nicht erfolgen kann.

Vom Silo am Hafen wandern die bereits fermentierten Bohnen in eine Vorreinigung. Sie werden aufgewärmt, dann unter hohem Druck und hoher Temperatur sterilisiert, schließlich getrocknet. Ab geht es in den Bohnenbrecher, der die Nüsse zentrifugiert und gegen die Zentrifugenwand schleudert. Dabei brechen die Bohnen auf. Die Schalen werden aussortiert. Es bleibt der Bohnenbruch, also die eigentliche Kakaobohne ohne Schale. In zwei Produktionslinien werden die Bohnen in unterschiedlichen Verfahren bei 120 Grad geröstet. Die Fabrik ist ein energieintensiver Betrieb, und in der Produktion ist es teilweise sehr warm. Denn beim Mahlen entsteht viel Wärme.

Das dreistufige Mahlverfahren beginnt in einer Messermühle, die grob zerkleinert. Es folgt eine Steinmühle, die pulverisiert, und einer Kugelmühle, die eine pastöse Masse erzeugt, "Wie flüssiges Nutella", sagt der Geschäftsführer Rudolph. Beim Pressen mit 500 bar Druck wird Kakaobutter abgeschieden - ein begehrtes Produkt für die Schokoladenherstellung. Zurück bleibt der steinharte Kakaokuchen, der aus Kakaopulver besteht.

In der Fabrik in Mannheim sind etwa 125 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produkte Kakaopulver, Kakaobutter und dickflüssige Kakaomasse gehen in alle Welt an Großhändler und viele große Schokoladenhersteller. Darunter auch an einen mit quadratischen Tafeln.