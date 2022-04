Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die denkmalschutzrechtliche Anordnung der Stadt in Sachen Relaishaus in allen Punkten gestützt. Also muss dessen Besitzer das Gebäude im Stadtteil Rheinau in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

"Der Bescheid erging am 14. April", teilte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) dem Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) mit. Dieser hatte zuvor schriftlich nachgefragt, wann denn mit einer Antwort aus Karlsruhe zu rechnen sei, nachdem Mannheim die Anordnung bereits im November 2020 erlassen und der Besitzer erwartungsgemäß Widerspruch dagegen eingelegt hatte. "Es ist doch absurd, dass ein rechtskräftig verurteilter Brandstifter Stadt und Land jahrelang so zum Narren halten kann. Das versteht kein Mensch mehr", schimpfte Weirauch im Schreiben an die Ministerin und bat sie zugleich, die Möglichkeiten einer Enteignung zu prüfen. Denn bislang hat der Besitzer sich jeglicher Verantwortung entzogen.

Seit er in der Nacht vom 21. Oktober 2015 seine Immobilie angezündet hat, verfällt mitten im Stadtteil das denkmalgeschützte Gebäude. Eine Zwangsversteigerung platzte, weil der Eigentümer kurzfristig Geld auftrieb, dem von der Stadt angebotenen Kaufpreis stimmte er nicht zu. Stattdessen musste die Stadt hohe Kosten schultern, um die Brandruine provisorisch zu sichern. Auch über eine mögliche Enteignung wurde nachgedacht. Doch da macht Razavi dem Mannheimer Landtagsabgeordneten wenig Hoffnung. Dazu genieße der Schutz des Eigentums im Verfassungsrecht einen zu hohen Stellenwert.

Entsprechend eng gefasst seien auch die Vorgaben im Denkmalschutzgesetz des Landes und nur dann heranzuziehen, wenn es sich um ein eingetragenes Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung handelt. Diese Voraussetzungen seien beim Relaishaus nicht gegeben. Auch die Vorschriften im Baugesetzbuches seien in diesem Fall nur schwerlich umzusetzen.

Die Ministerin sichert jedoch weiterhin die Unterstützung der Landesdenkmalpflege zu. Die Mitarbeiter stünden mit allen Beteiligten in Kontakt und würden zu den Möglichkeiten der Sanierung des Relaishauses mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen.

Im Zusammenhang mit möglichen Umnutzungen, eventuellen Erweiterungen und Umbauten verweist Razavi auf das neue Sonderprogramm "Wohnen im Kulturdenkmal", das am 5. Mai vorgestellt wird. Im Blick hat man mit dem zwei Millionen Euro dotierten Sonderprogramm ehemalige Landgasthöfe, Fachwerkhäuser, landwirtschaftliche Gehöfte oder Fabrikgebäude, die wieder zum Leben erweckt werden sollen. "Vielleicht ist das ja auch eine neue Chance für das Relaishaus", so die Ministerin.