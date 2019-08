Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar wird am Samstag, 10. August, mit einem Demonstrationszug durch die Mannheimer Innenstadt und einem Fest im Ehrenhof des Schlosses gefeiert. Über 50 Gruppen aus Heidelberg, Mannheim Ludwigshafen und der Region haben sich angemeldet.

Die Demonstration für die Rechte und gegen die Diskriminierung von Homo-, Bi- und Transsexuellen sowie Transgender findet seit 2009 in Mannheim statt und lockt viele Tausende Besucher an.

> Das diesjährige Motto lautet "Zusammenhalt wirkt - 50 Jahre Stonewall" und erinnert an die Ereignisse vom Juni 1969 in der "Schwulenbar" Stonewall Inn in New York, die sich 2019 zum 50. Mal jähren. Seinerzeit hatten sich vor allem Schwule, Lesben und Transsexuelle gegen die anhaltende Polizeigewalt gewehrt und so einen mehrere Tage dauernden Aufstand ausgelöst.

Im Anschluss tritt Kerstin Ott im Ehrenhof auf. Foto: dpa

> Die Schirmherren des CSD Rhein-Neckar sind die Sängerin Kerstin Ott, die auch ein Konzert im Ehrenhof gibt, sowie Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

> Die Demonstration wird um 14 Uhr mit politischen Vertretern am Startplatz zwischen den Quadraten K1 und U1 am führenden Wagen des CSDs eröffnet. Die Strecke verläuft durch die Breite Straße zum Paradeplatz. Dort biegt die Parade mit Wagen und Fußgruppen in die Kunststraße ein und zieht zum Wasserturm. Über die Planken geht es zurück zum Paradeplatz und weiter auf der verlängerten Breiten Straße in Richtung Schloss. Dort löst sich der Zug auf.

> Das Straßenfest beginnt um 16 Uhr im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Es gibt Musik, ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot sowie Informationsstände von Vereinen und Unternehmen. Das Musikprogramm startet um 17.30 Uhr mit einem Auftritt der Schirmherrin Kerstin Ott. Es folgen ihr auf der Bühne Nina Queer, die Coverband Grand Maleur, Rüdiger Skoczowsky, die Band Schwitzende Fische, Daniel Schuhmacher und DJ Ricardo Ruhga.

> Sperrungen und Umleitungen sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die Kunststraße, der Kaiserring, Fahrtrichtung Hauptbahnhof (zwischen Fressgasse und Kunststraße), die verlängerte Breite Straße und die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen (zwischen L 4 und Schloss) sowie alle darauf führenden Zufahrtsstraßen sind im Veranstaltungszeitraum gesperrt. Die Ausfahrt aus dem Parkhaus in N 7 auf die Kunststraße ist ebenfalls nicht möglich.

> Der öffentliche Nahverkehr wird umgeleitet. Die Breite Straße ist für den Stadtbahnverkehr von 12 bis 17.30 Uhr gesperrt, die Planken zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, der Kaiserring und die Bismarckstraße sind ab 14.30 Uhr für den Busverkehr gesperrt. Die betroffenen Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4/4A, 5/5A, 6/6A und 7 sowie die Buslinien 60 und 63 werden in dieser Zeit umgeleitet. Nähere Informationen dazu gibt es hier.

> Der zehnte ökumenische Gottesdienst zum CSD Rhein-Neckar findet um 17 Uhr statt. Mit dem Titel "Zusammenhalt wirkt" ist die altkatholische Gemeinde in der Schlosskirche am Ehrenhof die Gastgeberin für dieses geistliche Angebot zum CSD. "Obwohl in den letzten Jahrzehnten auch in den Kirchen vieles erreicht wurde, bleibt es eine Herausforderung für Gesellschaft und Kirche, gut mit der Vielfalt sexueller Identitäten umzugehen", sagt Pfarrer Peter Annweiler.