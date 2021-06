Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es ist ein farbenfrohes Kunstwerk, das Alexander Isakov an einen Eckbereich des Wohnblocks in H4 aufgebracht hat. Geometrische Formen kombiniert mit verspielter Ornamentik, die Raum lassen für eigene Interpretationen. Der aus Berlin stammende Künstler leitet mit seinem Wandgemälde, neudeutsch Mural, die neue Saison für Stadt.Wand.Kunst ein und gestaltete damit das 31. Fassadenkunstwerk in Mannheim.

Das wuchtige Gebäude in H4 ist eigentlich nicht gerade ein architektonisches Schmuckstück. Es befindet sich direkt an der Straße zwischen den G- und H-Quadraten, welche die Mannheimer liebevoll "Dönermeile" nennen. Der Komplex beherbergt die Polizeiwache und das Kundenservicecenter der Wohnungsbaugesellschaft GBG. Über dessen Eingang hat Alexander Isakov auf einer Fläche von circa 15 mal 25 Metern sein Gemälde angebracht. Es ist ein lebhafter Multikultikiez, der den Künstler mit seinen Lebensmittelläden, Handyshops und zahlreichen Imbissbuden ein bisschen an seine Heimatstadt Berlin erinnern dürfte – auch wenn der 28-Jährige Mannheim verschmitzt grinsend als "Kleinstadt" bezeichnet. Doch das meint er nicht böse, im Gegenteil.

Die Arbeit in der "Provinz" hat ihm Spaß gemacht. "Wenn ich in großen Metropolen wie Los Angeles male, dann interessiert es keinen", erzählt er. "Hier sind die Leute stehen geblieben und haben sich gefreut. Die Wertschätzung ist viel größer." Auch die Bewohner nahmen Anteil und versorgten ihn sogar mit Kaffee und Kuchen, während er auf der Hebebühne nahe ihres Fensters oder Balkons zu Gange war.

Der Künstler mit ukrainischen Wurzeln ist inspiriert vom Verhältnis zwischen Architektur und Ornamentik. Die Kombination aus geometrischen Formen und verspielte Muster der ukrainischen Folklore prägen seine Werke. Hinzu kommt die Farbgebung. Die besteht meist aus drei Tönen, die er variiert. Charakteristisch sind auch die schwarzen Ränder der Ornamente. "Zunächst trage ich das Skelett auf", erklärt er seine Technik. "Dann fülle ich das mit Farbe. Ist ein bisschen wie bei Malen mit Zahlen." Doch über allem steht für ihn die Harmonie seiner Komposition. Die Fassade sei anspruchsvoller als die Leinwand, sagt er. Bei der Fassade müsse man mit Gegebenheiten wie Fenstern, Balkonen und Ecken arbeiten. Im Fall des Gebäudes H4 kommen noch Fallrohre und eine Einkerbung an der Hauswand hinzu. Gesprayt hat der 28-Jährige bereits in Mexiko, den USA, Serbien und Uganda. Aber auch in Deutschland, vor allem in Berlin, sind viele seiner Werke im öffentlichen Raum zu sehen. "Das ist das Tolle an meiner Arbeit, ich komme herum – auch an Orte, wo ich sonst nie hingefahren wäre. Gerade war ich in Kaiserslautern", erzählt er.

So ist Alexander Isakov auch das erste Mal in Mannheim. Die Fassade, die er gestalten sollte, hat er vorher nur auf Fotos gesehen. Mit der Quadratestadt hat er sich vorher nicht wirklich beschäftigt. Aber dass musste er auch gar nicht, denn seine Stilistik passt zum Ort, wie sich zeigt: "In dem Gittermuster haben einige Passanten sofort die Mannheimer Quadrate gesehen", erzählt Sören Gerhold, der Geschäftsführer der Alten Feuerwache, dessen Team das Projekt Stadt.Wand.Kunst kuratiert. Andere hätten das Hauptornament als Wasserturm identifiziert. Wieder andere sehen nicht den Wasserturm, sondern eine Fliege oder aber ein ukrainisches Zwiebeltürmchen. "Eigentlich ist es ein Frosch", verrät Isakov. Aber dem Künstler sind diese subjektiven Interpretationen nur recht: "Jeder soll darin sehen, was er möchte. So funktioniert Kunst."

Und am Ende gibt es noch ein dickes Lob für die "Kleinstadt": Als man ihm angeboten habe, bei Stadt.Wand.Kunst mitzumachen, habe er sofort zugesagt. "Das ist das am besten kuratierte Street-Art-Festival in Deutschland."

Info: Seit 2013 lädt Stadt.Wand.Kunst bekannte nationale und internationale Street-Art-Künstlerinnen und -Künstler ein, um großformatige Murals anzufertigen. Ziel ist es, die Stadt zu einer öffentlichen Freiluft-Galerie zu machen. Auch in diesem Sommer sind weitere Wandbilder geplant. Genaue Termine stehen, auch wegen coronabedingten Reiseschwierigkeiten, noch nicht fest. Eine Auflistung aller Murals gibt es unter www.stadt-wand-kunst.de. Ab sofort finden jeden Samstag und Sonntag wieder Führungen statt. Unter www.visit-mannheim.de/stadtfuehrungen gibt es nähere Informationen.