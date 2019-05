Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Der Marathon der Töne ist verhallt. Eine Woche lang hat die Stadt Mannheim als "Unesco City of Music" zum ersten Mal die Mannheim Music Week veranstaltet. Einige Konzerte an besonders außergewöhnlichen Orten bleiben vom klingenden Jahrmarkt der über 650 Kulturschaffenden in Erinnerung. Nach sieben Tagen Musik unterschiedlichster Genres zieht Pascal König vom Clustermanagement Music Commission Mannheim eine erste Bilanz: "Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und freuen uns schon auf die zweite Music Week im kommenden Jahr."

> Schauplatz Herschelbad: Bei 29 Grad Wassertemperatur tummelt sich die Rheumaliga bei ihrer wöchentlichen Gymnastik im Becken, als fremde Klänge die Aufmerksamkeit der älteren Menschen wecken. In bunten Gewändern und stimmgewaltig gibt ein Chor aus Südafrika sein Debüt in der historischen Schwimmhalle. Die zwölf Sänger stammen lustigerweise aus Heidelberg, allerdings nicht das am Neckar, sondern das bei Johannesburg. Der Lesedi-Show-Choir ist gerade auf Deutschlandtour. "Voices and Water" nennt sich treffend ihre besondere "Wassermusik" in der ungewöhnlichen Kulisse des fast 100 Jahre alten Stadtbads. Die rund 50 Schwimmer zu Füßen der Musiker drehen während der Lieder fleißig ihre Runden. Am Ende jedes Titels jedoch gibt es von allen im Niedrigwasserbecken Standing Ovations mit Badekappe. Und dass Übermütige während der Performance "Bauchplatscher" ins Publikum machen, quittieren die Sänger mit einem lauten Lachen.

> Schauplatz Luisenpark: Es schnattert und piepst, die Wasservögel heben zum Start an. Inmitten dieser paradiesischen Stimmung erklingt eine Sopranstimme. "Music and Nature" nennen sich die Darbietungen im Luisenpark. Opernsängerin Nadja Kaiserseder gleitet, untermalt von Saxofonklängen und Lautenmusik, in einer kleinen Gondel singend über den Kutzerweiher. Während das Kunststoffbötchen nahezu lautlos über das Wasser fährt, hören die verdutzten Besucher vom Ufer aus unter anderem Louis Armstrongs "What A Wonderful World". Die Melodie hätte für das Klangerlebnis inmitten der Natur nicht besser gewählt sein können. Fünf Künstler, darunter die Sängerin Laura Volk, sorgen für ein angenehm überraschtes, aber vollauf zufriedenes Publikum.

> Schauplatz Paradeplatz: Die Straßenbahnen rattern lautstark von der Breiten Straße in die Planken, und der Lärmpegel erreicht Großstadtniveau. Doch auch am Knotenpunkt der Stadt erklingt Musik. Wer häufig über den Paradeplatz läuft, kennt sie: die Sounds aus den Containern. Entstanden aus dem Protest von Musikhochschülern gegen Stuttgarter Reformpläne, haben sich die Container-Festivals längst zu einer festen Einrichtung gemausert. Auch im Rahmen der Mannheim Music Week wirken die Konzerte als Zuschauermagnet. Neben Klassik schallt auch moderner Beat aus den Metallboxen. Beim öffentlichen Unterricht gibt’s sogar einen kleinen Einblick in den Hochschulalltag. Bei den täglichen Konzerten im Schaufenster der Galeria Kaufhof machen sich Nachwuchsbands und Solokünstler freiwillig und mit Begeisterung zu lebenden Schaufensterpuppen.