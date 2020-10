Von Volker Endres

Mannheim. Mit einem ausgedünnten Programm startet die Mannheimer Abendakademie in das Wintersemester der Corona-Saison. Anstelle von bis zu 2400 Kursen und Veranstaltungen umfasst das aktuelle Programm nur 1311 Punkte. "Aber das wird sich noch ändern. Wir planen fortlaufend, und wenn wir die Chance erhalten, das Programm auszuweiten, werden wir sie auch nutzen", kündigte Susanne Deß, die Geschäftsführerin der Abendakademie, an. Das gedruckte Semesterprogramm fehlt daher.

Darin sind normalerweise auf über 600 Seiten alle Angebote des Instituts für Erwachsenenbildung gebündelt. "Das war uns in der aktuellen Situation zu unsicher. Zumal sich unser Programm im Moment dynamisch entwickelt", erklärte Deß. Deshalb setzt die Abendakademie verstärkt auf den eigenen Internetauftritt. Unter www.abendakademie-mannheim.de wird das Programm ständig aktualisiert.

Deutlich wird auch der besondere Schwerpunkt auf gesellschaftspolitischen Themen. "Das war allerdings keine Auswirkung von Corona, wir haben uns die Thematik schon vorher zum Ziel gesetzt", erklärt die Geschäftsführerin. Kurse wie "Mietverwaltung in Zeiten von Corona", "Das perfekte Zeitmanagement auch im Homeoffice", oder "Hilfe, mir fällt die Decke auf den Kopf" oder "Wege aus der Einsamkeit für Singles ab 50" ergänzen diese Ausrichtung. Am stärksten habe der Sprachensektor unter den Kürzungen gelitten, räumte Deß ein.

Der Grund dafür liege auf der Hand: Von den rund 150 Unterrichtsräumen, die von der Abendakademie in einem normalen Semester, verteilt über die Schulen der Stadt, genutzt werden, steht durch das von den Schulen geforderte Hygienekonzept kein einziger mehr zur Verfügung. Und das Stammhaus an der Kurpfalzbrücke ist belegt, was auch an den Teilnehmerbegrenzungen aufgrund der Corona-Pandemie liegt.

"In unserem großen Saal bringen wir normalerweise 200 Leute unter. Jetzt sind es nur noch 50", so Deß. Ein Problem, das sich durch alle Unterrichtsräume im Haus zieht. "Wir können deshalb vieles nicht mehr im gewohnten Umfang durchführen und bieten es außerdem für kleinere Gruppengrößen an." Der Rücklauf aus der Bevölkerung sei aber schon gut. "Bezogen auf die Anzahl der Kurse, liegen unsere Anmeldezahlen sogar über denen des Vorjahrs", sagte sie. Das liegt vielleicht auch an den spannenden Formaten, die in der Abendakademie trotz fehlender Ausstellungen, Reisen und Studienfahrten noch immer zu finden sind.

Beispielhaft genannt seien die Lesung "Mehr Mut" mit Sigmar Gabriel am 16. November, das "Forum Mannheim", welches sich am 14. Oktober mit Sinn und Nutzen von Gesundheits-Apps auseinandersetzt, oder die Reihe "Menschenwürde – Menschenrechte, Selbstbestimmung und Autonomie in der Krise", zu der zum Auftakt am 28. Oktober Sabine Leutheusser-Schnarrenberger erwartet wird.