Die Sektkorken wie hier 2019 – mit dem ehemaligen Baubürgermeister Lothar Quast, Wirtschaftsdezernent Michael Grötsch und Mitorganisator Lutz Pauels (v.l.) – werden in diesem Jahr nicht knallen. Foto: vaf

Mannheim. (ven) Sie hat schon gute Tradition: die beliebte Veranstaltung "Wein & Genuss" auf den Kapuzinerplanken. Das kleine Weindorf im Herzen der Innenstadt öffnet von diesem Donnerstag, 26. August, bis Samstag, 4. September.

Bereits im Vorjahr hatten die Organisatoren ein Konzept ausgearbeitet, das trotz Corona genehmigt wurde. Das war seither nicht mehr gelungen. Weder der Weihnachts- noch der Fasnachtsmarkt oder der verkaufsoffene Sonntag konnten, allerdings unter anderen Vorzeichen, ein tragfähiges Konzept vorweisen. Damit ist das Weinfest sozusagen sein eigener Nachfolger. Ohne Rücksicht auf den Inzidenzwert ist der Zutritt aber nur getesteten, geimpften oder genesenen Besuchern gestattet.

"Wir wollten unbedingt, dass diese beliebte Veranstaltung erhalten bleibt. Gleichzeitig wollen wir zur weiteren Belebung der City beitragen", sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City, als einer der Veranstalter. Organisator Jürgen Kleine-Wilde aus Deidesheim ergänzt: "Für die eindeutige Vorgehensweise haben wir uns für die 3 G-Regeln entschieden." Außerdem werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Als dritter Veranstalter ist das Haus Engelhorn mit im Boot.

An zehn Ständen wird Wein aus verschiedenen Regionen, von Frankreich über Spanien und Italien bis in die Pfalz, ausgeschenkt. Dazu gibt es das bewährte Essensangebot. Auf Sonderveranstaltungen haben die Organisatoren wegen des zu erwartenden Besucherandrangs allerdings verzichtet. Auch eine große Eröffnung am Donnerstag mit knallenden Sektkorken wird es nicht geben. Geöffnet hat "Wein & Genuss" täglich, außer sonntags, von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.