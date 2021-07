Von Volker Endres

Mannheim. Eine Großbaustelle in den Planken ist bald Geschichte. Nach über zwei Jahren Sanierung wird die ÖVA-Passage, welche die Planken mit der Fressgasse verbindet, im Herbst wiedereröffnet. Über den Baufortschritt informierten sich die Teilnehmer der Immobiliensommertour der Metropolregion Rhein-Neckar, die herausragende Bauvorhaben im Rhein-Neckar-Dreieck besichtigte.

Nein, der Zugang in den sechsgeschossigen Gebäudekomplex mit der spielerisch verschlungenen Passage im Stil der 1950er-Jahre war auch für die Fachleute noch nicht möglich. Zu groß die Gefahr in dem Bestandsgebäude und seiner unter Denkmalschutz stehenden Passage zwischen Fressgasse und Planken. Immerhin 7500 Quadratmeter Nutzgeschossfläche, davon 1700 Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss, 870 Quadratmeter Lagerfläche im Untergeschoss, die Büroflächen in den Etagen eins bis fünf und auch die 440 Quadratmeter Wohnfläche erhalten seit Juni 2019 einen neuen, zeitgemäßen Anstrich und vor allem eine neue Technik.

"Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und eines restauratorischen Gutachtens ist es den Beteiligten gelungen, die Passage nahezu in ihren Originalzustand zurückzuversetzen", wird der Eigentümer, die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft, dazu in der Projektbeschreibung zitiert. Die Pläne stammen von dem auch in Mannheim ansässigen Architekturbüro Blocher Partners. Die Formsprache der 1950er-Jahre, aktuell noch hinter den Schmutzschutzplanen verborgen, wurde wieder aufgenommen und modern interpretiert. Die Farb- und Oberflächengestaltung von Wänden und Decke, sowie der Metallrahmen der Oberlichtverglasung wurden wiederhergestellt und sogar die Natursteinfliesen am Boden erhalten.

Das neue Nutzungskonzept der Passage sieht zehn Verkaufsflächen vor, die nach Bedarf bis zur vollständigen Vermietung noch angepasst werden können. Dafür wurde die ehemalige Flächeneinteilung durch leichte Trennwände modifiziert. Für rund die Hälfte der Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss gebe es bereits langfristige Mietverträge, informierte der Eigentümer. So werde sich beispielsweise die Bäckerei Grimminger vergrößern. Ansonsten sind es Schuh- und Modeunternehmen, die sich bereits ihren Platz gesichert haben.

Auch die Vermietung der Büroflächen sei bereits angelaufen. Die Vermarktung der Wohnfläche beginne hingegen erst nach der Fertigstellung der fünf Einheiten, voraussichtlich um den Jahreswechsel herum.