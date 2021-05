Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wenn in weniger als zwei Jahren die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim stattfindet, dann ist der Hauptbahnhof und seine direkte Umgebung das Erste, was die Besucherinnen und Besucher sehen. Damit diese Visitenkarte der Stadt auch vorzeigbar ist, wurde beschlossen, den Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof umzugestalten sowie die Haltestelle Hauptbahnhof auszubauen und zu modernisieren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fiel jetzt der Startschuss für das Projekt von Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Bis zum Start der Buga werden allerdings nur zwei der drei vorgesehenen Bauabschnitte vollendet sein.

Die Aufhübschung umfasst einen neuen Pflasterbelag – das betrifft 9000 Quadratmeter Fläche. Hinzu kommen neue Fahrradständer, moderne Sitzgelegenheiten und zeitgemäße Beleuchtungsmasten. Außerdem wird es grüner: Zusätzliche Bäume werden gepflanzt. Der erste Bauabschnitt umfasst den westlichen Bereich des Platzes entlang der Gebäude des Quadrats L 15. Dort gilt es den Pflasterbelag auf 2000 Quadratmetern zu erneuern. Außerdem werden die Lichtstelen auf der Ostseite des Hauptbahnhofs an der Buswendeschleife ausgetauscht. Bis Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Im August geht es einem Schandfleck endlich an den Kragen: Die RNV verfüllt die ehemalige Fußgängerunterführung, die sogenannte Borelly-Grotte, mit Flüssigbeton, um im kommenden Jahr ein viertes Gleis zur Stadtbahn- und Bushaltestelle Hauptbahnhof legen zu können. Für die Anwohner ist eine Informationsveranstaltung vorgesehen.

Der zweite Bauabschnitt folgt von Anfang 2022 bis Frühjahr 2023. Er umfasst die Kapazitätserweiterung der Bus- und Stadtbahnhaltestelle Mannheim Hauptbahnhof. Die Arbeiten für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sollen in jedem Fall bis zum Buga-Start fertig sein. Der Zeitplan ist knapp, deshalb seien die beiden ersten Bauabschnitte eng aufeinander abgestimmt, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Während der Bundesgartenschau ruhen die Arbeiten. Der dritte Bauabschnitt, der im Frühjahr 2024 beginnen soll, beinhaltet Arbeiten an der Buswendeschleife auf der östlichen Platzseite. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Bauprojekt Ende 2024 vollendet sein. Weitere Informationen zur Baumaßnahme gibt es unter www.bahnhofsvorplatz-ma.de/ im Internet.

Doch auch hinter dem Hauptbahnhof im Stadtteil Lindenhof wird fleißig gebaut. Die Arbeiten am Glückstein-Quartier schreiten immer weiter voran - vor allem im Bereich des ehemaligen Lindenhofplatzes, in dessen unmittelbarer Nähe das neue Technische Rathaus steht. Aus dem Lindenhofplatz wird der südliche Eingangsbereich des Hauptbahnhofs.

Die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) errichtet dort ein neues Fahrradparkhaus, das gleichzeitig als sogenanntes Zugangsbauwerk einen barrierefreien Zugang zur Hauptbahnhofsunterführung – als Wegeführung zwischen Lindenhof und Innenstadt sowie zu den Bahngleisen – gewährleistet. Die Arbeiten haben bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 andauern.

Im Zuge des Baufortschritts verändern sich ab Donnerstag, 27. Mai, die Verkehrswege für den Fuß-, Rad- und Autoverkehr rund um den Hauptbahnhof. Damit der Verkehr aufrechterhalten werden kann, haben Stadtverwaltung, MPB, Bundespolizei und Bahnhofsmanagement Umleitungskonzepte erarbeitet: Die Tunnelstraße, der sogenannte Suezkanal, wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für den motorisierten Verkehr vollständig gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr sowie Einsatz- und Rettungsfahrzeuge können die Tunnelstraße aber weiterhin nutzen. Außerdem bleibt die Zufahrt zum Parkhaus erhalten.

Der Autoverkehr Richtung Lindenhof wird über eine ausgeschilderte knapp vier Kilometer lange Umleitung von der Bismarckstraße (B 37) über den Neckarauer Übergang bis zur Südtangente (B 36) geführt. Der Autoverkehr Richtung Norden kann weiterhin über die Helmut-Schmidt-Brücke fahren. Die Umleitungsbeschilderungen werden zeitnah eingerichtet.

Von Mitte Juni bis Ende Februar 2022 wird dann die Hauptbahnhofsunterführung für Fußgänger auf der Lindenhofseite für mehrere Monate gesperrt. Eine barrierefreie Umleitung durch die Tunnelstraße wird eingerichtet. Vom Hauptbahnhof bleibt der Weg zu den Gleisen als Sackgasse erhalten. Sämtliche Gleise sind wie gewohnt erreichbar. Mobilitätseingeschränkten Personen können auch mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zur Haltestelle Hauptbahnhof Süd im Lindenhof fahren.

Die Deutsche Bahn AG beginnt voraussichtlich im März 2022 mit den erforderlichen Sanierungsarbeiten im Gleisbereich. Die Tunnelstraße wird dann ab diesem Zeitpunkt für jedweden Verkehr vollständig gesperrt.