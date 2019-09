Mannheim. (pol/mün) Trickbetrüger haben am Dienstagnachmittag einen 89-jährigen Senior so lange am Telefon bearbeitet, bis er ihnen Gold, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro übergab. Und wieder hatten sich die Kriminellen als vermeintliche Polizisten ausgegeben.

Zwischen dem ersten Anruf bei dem Mann aus dem Stadtteil Vogelstang und der Übergabe der Wertgegenstände lagen nach Angaben der Polizei nur drei Stunden.

Gegen 12 Uhr hatte ein "falscher Polizist" bei dem 89-Jährigen erstmals angerufen. Wegen einer angeblichen Einbrecherbande müsste alles Geld und Wertvolle des Mannes in Sicherheit gebracht werden. Laut Polizeibericht sei der Senior anfangs noch misstrauisch gewesen. Dann aber sei er zu einem angeblichen "Vorgesetzten" verbunden worden. Der habe ihn überredet, einem ebenfalls erfundenen "verdeckten Ermittler" seine Wertsachen zu übergeben.

Gegen 15 Uhr sei es dann zu dem Treffen samt Übergabe mit dem angeblich "verdeckt operierenden Polizisten" gekommen - und der 89-Jährige hatte einen Verlust von mehreren Zehntausend Euro. Das wurde ihm aber erst später klar, als er bei der echten Polizei nachfragen wollte.