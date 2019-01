Mannheim. (pol/sdm) Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 88-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in Mannheim-Lindenhof. Die Polizei berichtet, dass der Mazda-Fahrer gegen 20.40 Uhr ohne zu bremsen von der Heiligenbergstraße in die Steubenstraße abbog. Er prallte gegen den Laternenmast einer Straßenbahnhaltestelle. Durch diesen Aufprall wurde der Mazda wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf das der Mann stark nach Alkohol roch. Nach einem Alkoholtest ergab sich ein Wert von etwa zwei Promille. Deshalb nahmen die Beamten den Mann für eine Blutprobe auf das Revier. Führerschein, Fahrzeugpapiere und Autoschlüssel wurden eingezogen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.